Imprese di pulizia: l’impegno quotidiano nella cura del vivere bene

(Tratto da GSA n.4, aprile 2020)

“Nel momento di massima crisi, in cui quello che sembrava scontato in realtà non lo è più, si riscopre il valore delle imprese di pulizia”. A sottolinearlo è Stefano Rampazzo, presidente di Confartigianato Imprese – settore Imprese di Pulizia. “Dobbiamo imparare a non dare per scontato il lavoro di chi lavora per garantire il benessere degli individui e della collettività”.

