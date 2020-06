Imprese di pulizia: fondamentali nell’emergenza, indispensabili per la ripartenza

(Tratto da GSA n.5, maggio 2020)

La drammatica emergenza Covid-19 ha acceso i riflettori sul fondamentale ruolo di chi opera per la pulizie e l’igiene degli ambienti. Ma anche nella “fase 2” il lavoro delle imprese di pulizia è indispensabile in tutti i settori: l’igiene è un presupposto essenziale per ripartire, e nulla sarà più come prima.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO