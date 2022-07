Impianti fotovoltaici alla prova della pulizia

I pannelli fotovoltaici, oramai diffusissimi, rendono al massimo solo se correttamente puliti e manutenuti. In caso contrario si rischia di perderne gli indubbi benefici ambientali ed economici, o addirittura di danneggiare il sistema. E attenzione: gli interventi devono essere effettuati da imprese specializzate con personale adeguatamente formato.

Sono sempre di più le industrie, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, gli hotel che utilizzano la tecnologia del fotovoltaico per produrre energia e risparmiare sui costi. Si tratta di una scelta oculata e amica dell’ambiente, ma che può rappresentare una vera sfida in fase di pulizia. Una manutenzione attenta e competente può garantire anni di vita supplementari ad un sistema fotovoltaico, rendendolo sia più produttivo sia più sostenibile.

Di cosa si tratta

Perfetto. Ma come farlo? Innanzitutto cercando di conoscere meglio ciò di cui parliamo: i sistemi fotovoltaici sono composti da pannelli che trasformano l’energia solare incidente, sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, in energia elettrica. Ora: nell’arco di vita di un sistema è necessario prevedere un piano di manutenzione che garantisca efficienza di trasformazione e longevità.

La corretta pulizia del sistema

E qui entra in scena la corretta pulizia, che ha il duplice obiettivo di mantenere alta l’efficienza dell’impianto e, al contempo, evitare l’insorgere di problematiche sul lungo termine che possano minarne la vita utile. I pannelli solari che, per loro stessa funzione, sono costantemente esposti all’atmosfera per poter giovare il più possibile dell’irraggiamento solare. La struttura ricevente, generalmente composta di silicio, è protetta da uno schermo trasparente che deve permettere ai raggi di incidere sul semiconduttore impedendo che questo venga danneggiato da residui solidi o sostanze chimicamente attive presenti in aria.

Un’attenta programmazione

E’ proprio per evitare tali accumuli che si deve periodicamente procedere alla pulizia dei pannelli, in maniera da garantire la trasparenza dello strato superiore ed evitare opacità, in relazione anche al contesto geografico in cui si collocano gli impianti. L’operazione, innanzitutto, deve essere attentamente programmata. Esistono diversi indicatori che possono suggerire la necessità di un intervento di pulizia dei pannelli. Tra questi la riduzione della produzione giornaliera in giorni di soleggiamento similare o l’insorgenza di condizioni atmosferiche straordinarie, come tempeste di sabbia o piogge acide.

Necessario rivolgersi a specialisti

Una volta individuata la necessità di un intervento di pulizia dei pannelli, è possibile procedere: il suggerimento, che più che altro è un “must”, è di rivolgersi a imprese specializzate, dotate dell’organizzazione, del know-how e della strumentazione tecnica adeguati. Vanno infatti evitate soluzioni fai da te: per quanto possa sembrare semplice rimuovere la sporcizia presenti sulla superficie dei pannelli, la minima superficialità nella pulizia potrebbe provocare danni irreversibili al pannello, con una compromissione permanente della sua efficienza e una riduzione di energia prodotta al contatore.

Alcuni accorgimenti utili

Ci sono alcune accortezze da tenere bene presenti. Ad esempio l’utilizzo di acqua demineralizzata: nella detersione è importante che la superficie non venga graffiata dall’eventuale presenza di residui solidi sospesi in acqua. Sul mercato si trovano anche detergenti antistatici da utilizzare per favorire lo scivolamento dello sporco dalla superficie del pannello ed evitare fastidiosi accumuli; in virtù dell’estrema delicatezza del sistema si consiglia molta attenzione nella rimozione dello sporco. Non vanno impiegati inoltre getti d’acqua eccessivamente pressurizzati.

La manutenzione

Passando a parlare, più ampiamente, degli interventi manutentivi, sottolineiamo che vengono generalmente suddivisi in due macroaree: manutenzione ordinaria, di cui fanno parte tutti gli interventi di natura prevedibile e, quindi, programmabili, che ricorreranno periodicamente nell’arco della vita utile dell’impianto e manutenzione straordinaria, a cui fanno riferimento gli interventi resi necessari da un evento, appunto, straordinario, difficilmente prevedibile. La pulizia e la manutenzione/verifica dovrà interessare tutte le componenti e le parti dell’impianto e dei pannelli: superficie assorbente, inverter e del circuito elettrico.

Ordinaria…

Tra gli interventi comuni di manutenzione ordinaria si annovera, come abbiamo già visto, la pulizia, necessaria per evitare un calo delle prestazioni per parziale ombreggiamento, sempre da operare tenendo conto della fragilità delle superfici dei pannelli. Importante è anche il controllo inverter: fondamentale per verificare il corretto funzionamento del sistema elettrico di deduzione dell’energia elettrica e dell’immissione in rete ai parametri richiesti dagli standard nazionali. In questo tipo di intervento rientrano tutti i controlli legati al circuito elettrico: inverter, componenti di elettronica di potenza, fusibili, scatole di giunzione. Una manutenzione ordinaria programmata opportunamente allunga la vita utile dell’impianto e migliora il suo rendimento con virtuose ricadute ambientali ed economiche.

… e straordinaria

Va anche detto, però, che nella vita utile di un impianto fotovoltaico -parliamo anche di oltre due decenni- è possibile imbattersi in fenomeni non previsti, guasti o malfunzionamenti causati da influenze esterne difficilmente prevedibili. E’ in questi casi che si rendono necessari interventi di natura straordinaria. Tra questi vanno ricompresi anche gli interventi di aumento della potenza dell’impianto o della sua capacità di storage. Anche questi sono da effettuarsi a cura di imprese specializzate: in seguito ad una accurata fase di diagnosi sui vari sezionatori, soltanto uno specialista è infatti in grado di individuare precisamente i guasti o le parti coinvolte e compromesse e procedere alla soluzione del problema.