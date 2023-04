Il Digital Badge (DB) è la proposta digitale più innovativa che attesta la certificazione delle competenze e ogni aspetto del percorso formativo del personale.

Cosa è l’identità digitale delle persone?

Il Digital Badge (DB) è la proposta digitale più innovativa per rispondere in modo adeguato all’esigenza di rendere disponibili, a diversi stakeholder, informazioni riguardanti i risultati acquisiti dalle persone a valle di attività che hanno contribuito allo sviluppo e consolidamento di competenze, frutto di esperienze formative di vario tipo e non necessariamente afferenti all’ambito della formazione istituzionale, quali ad esempio la partecipazione a seminari di presentazione di nuovi prodotti/servizi/tecnologie, corsi professionalizzanti, progetti, attività sul campo o gruppi di lavoro.

Il DB è un’immagine la cui anatomia tecnologica, attivata da un semplice click, mostra al suo interno informazioni riferite all’identità della persona, le competenze acquisite e l’organizzazione che le dichiara e riconosce (es. aziende, associazioni professionali, enti di formazione…). La natura digitale di questo strumento e la veste grafica, ispirata alle forme dei distintivi, rendono questo strumento altamente penetrante, in grado di:

facilitare acquisizione e monitoraggio di informazioni relative alle transizioni tra le fasi di formazione, esperienze lavorative, aggiornamento professionale,

incrementare la visibilità delle competenze di persone e organizzazioni perché vivono e viaggiano nel web

gestire il patrimonio di competenze che si generano all’interno delle aziende

In che modo il Digital Badge supporta il successo aziendale

I DB permettono di dare forma e tangibilità alle competenze mano a mano acquisite dal capitale umano e che possono così essere messe a disposizione dell’intera organizzazione. Tutte le Organizzazioni sono accomunate dall’interesse di fornire prestazioni di alto livello, e per poterlo fare è necessario riuscire a controllare i fattori che concorrono all’erogazione di un servizio di qualità (come espresso nella norma UNI ISO 9001 punto 7.1.6). I DB schematizzano e rappresentano le competenze funzionali al corretto funzionamento dell’Organizzazione, facilitano l’analisi di tali informazioni e aiutano le Organizzazioni a comprendere quali competenze acquisire, integrare, conservare o rendere obsolete, azioni utili al raggiungimento di risultati di valore come richiamato nella UNI ISO 30401 sui sistemi di gestione della conoscenza.

In questa dimensione, diventa cruciale la capacità delle imprese di cristallizzare ogni momento formativo/esperienziale valorizzandone la rappresentazione digitale attraverso l’uso del DB. Oltre ad un uso interno per la migliore gestione delle risorse, le caratteristiche grafiche con cui il digital badge si presenta genera importanti ricadute d’immagine, quindi di visibilità sul mercato. Il digital badge diventa una cerniera comunicativa tra produttori, dealers e clientela attiva/potenziale, ognuno dei quali in autonomia sarà in grado di verificare con certezza la professionalità e competenza delle persone preposte a una specifica attività. L’azienda e i singoli componenti che la costituiscono (i dipendenti) possono diventare parte attiva nel veicolare e comunicare sul mercato la professionalità che li contraddistingue, ciascuno di essi potrà infatti inserire i DB in calce alla firma aziendale, condividerli attraverso i social o altri canali digitali e integrarli attraverso il QRcode all’interno di tutti i supporti cartacei.

Realtà come Newster o Sutter Professional sono la dimostrazione del fatto che l’adozione dei DB permette non solo di certificare gli standard di affidabilità e sicurezza dei propri servizi, ma anche di risaltare l’importanza dell’adeguata formazione del personale coinvolto nell’uso e diffusione dei loro prodotti/servizi.

Nello specifico: Newster rilascia badge per la certificazione di distributori e gestori degli impianti di sterilizzazione di rifiuti potenzialmente infatti in ambito sanitario (qui); Sutter Professional li rilascia per qualificare il personale delle aziende clienti che andrà ad utilizzare i propri prodotti di pulizia (qui). Altro esempio d’uso è quello di Scuola Nazionale Servizi che prevede il rilascio del digital badge in uscita a percorsi professionalizzati da loro organizzati affinché i propri associati possano dare concreta visibilità dell’impegno con il quale investono nella crescita professionale e nell’adeguamento delle competenze dell’organico messo al servizio negli appalti.

Didascalia immagine: Per l’intellegibilità dei badge all’interno delle Linee Guida IQC il D.B.S.T ha identificato 5 tipologie di badge per una migliore rappresentazione delle conoscenze, abilità e competenze in risposta ad ambiti applicativi differenti.

https://www.cboxiqc.com/home/ccity