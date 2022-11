Il carrello è connesso!

Il carrello, quello più evoluto ed attrezzato, è un vero e proprio assistente tecnologicamente avanzato delle attività del cleaning professionale.

Ce ne eravamo già occupati in passato in relazione a diversi ambiti applicativi (sanità, hotel, comunità, imprese, ecc.), ma ora è giunto il momento di tornare sull’argomento carrelli, vista la centralità e l’importanza di una perfetta igiene e sanificazione anche nel post pandemia. E visto che, negli ultimi tempi, molto, anzi, moltissimo è cambiato su questo versante.

Vere e proprie “stazioni tecnologiche”

Ci concentriamo dunque su quella che può essere definita la “regina” delle attrezzature per la pulizia: il carrello, appunto. Non ci riferiamo, però, ai semplici carrelli, ma a quelli più evoluti ed attrezzati, veri e propri assistenti tecnologicamente avanzati delle attività del cleaning. Non si parla più di normali carrelli, per quanto ottimi e adatti alle funzioni di destinazione, ma di gioielli di tecnologia. I tempi, anche in questo senso, sono cambiati.

Carrelli smart e gestione dei dati

Oggi il carrello, proprio come avviene per le macchine del cleaning, è una vera stazione connessa e smart, in grado di fornire all’operatore istruzioni su modalità, luoghi, tempi e frequenze di lavoro, ma soprattutto di interfacciarsi in remoto per la completa gestione del dato: reportistica, rendicontazione, collegamenti con altri strumenti di lavoro, tablet, smartphone o pc, applicazioni per la gestione dello storico, informazioni sul consumo di prodotti e attrezzature. Tutto è sotto controllo, grazie anche ad accessori e prodotti dotati di chip e sistemi di riconoscimento. Il filo rosso, insomma, è sempre quello: l’evoluzione in senso ipertecnologico degli strumenti per la pulizia professionale.

Un “driver” di molteplici attività

Va da sé che le procedure di pulizia e sanificazione sono realizzate per corrispondere i diversi livelli igienici attesi, e che gli strumenti debbano rendere possibile operare nel migliore dei modi. Ed è proprio all’interno di queste procedure, che prevedono usi diversi di prodotti chimici, macchinari ed attrezzature, che entra in scena il carrello attrezzato, uno strumento particolarmente evoluto che è il “driver” di molteplici attività di pulizia e sanificazione. Ogni operazione di pulizia diventa più semplice ed efficace grazie alla comunicazione fra attrezzature e alle soluzioni intelligenti, tutte a portata di… carrello.

Declinazione massima dell’igiene: il carrello connesso

Questo tipo di attrezzatura, infatti, è in grado di gestire il lavoro escludendo la possibilità di distrazioni, sviste, errori o semplicemente erronee prassi operative. Adattandosi perfettamente ad ogni contesto e supportando l’operatore a vantaggio della qualità del lavoro e della sicurezza degli ambienti da igienizzare. Merito dell’internet delle cose, delle nuove frontiere dell’informatica e del dialogo fra oggetti e strumenti, che è approdato anche nel mondo delle attrezzature. Ma merito soprattutto dei fabbricanti e produttori, instancabilmente impegnati, con investimenti di denaro ed energie, nella ricerca e sviluppo di soluzioni sempre nuove e al passo con i tempi.