I 50 anni di Makita in Italia

50 anni di Makita in Italia: la multinazionale giapponese, nata nel 1915 e approdata nel nostro Paese nel 1974, consolida la propria filosofia di sostenibilità e miglioramento continuo e allarga la sua gamma per il cleaning professionale.

Sono davvero tante e molto importanti le ricorrenze che stanno costellando questo 2024 a suo modo speciale per il settore del cleaning professionale e dintorni: tra queste, un posto particolare è occupato dalle cinquanta candeline della filiale italiana di Makita, marchio storico degli elettroutensili con un occhio di riguardo anche per il cleaning professionale.

“Due passi” indietro nel tempo…Ebbene sì: in questi mesi Makita -una realtà che non ha certo bisogno di lunghe presentazioni- festeggia i primi 50 anni di attività in Italia. Attenzione, non parliamo della storia complessiva dell’azienda, che è ben più antica: fu fondata infatti nel 1915 in Giappone, e precisamente a Nagoya City, con il nome di “Makita Denski Seisakusho”.

Segni particolari: altissima qualità Makita Corporation è approdata nel nostro territorio nel 1974, distinguendosi fin da subito per gli utensili di altissimo livello. È oggi fornitore ufficiale delle più importanti industrie e rappresenta per tutte le realtà distributive una garanzia di affidabilità e servizio. La sua rete di vendita, fatta di attenti e fidati professionisti, ha seguito e spesso anticipato i bisogni dei clienti su tutto il territorio nazionale: un lavoro fatto di passione, disponibilità e di continui aggiornamenti per poter valorizzare al meglio le enormi potenzialità dei prodotti.

Mezzo secolo di innovazione

Stiamo parlando di un marchio davvero pionieristico nel campo degli elettroutensili, visto che è presente sul mercato mondiale da più di un secolo. E a testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi. Nel dettaglio: Makita è tra le prime società in Giappone per export, con otto stabilimenti produttivi di proprietà (ma entreremo nel dettaglio…) e la bellezza di 50 filiali in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi.

Filosofia del miglioramento continuo Come ben insegnano i maestri giapponesi, quella del “miglioramento continuo” è l’unica filosofia che può garantire sempre la massima qualità e l’affidabilità senza “se” e senza “ma”. Ecco allora sei punti fermi “senza compromessi” che guidano, giorno dopo giorno e anno dopo anno, l’attività di Makita: ideare, vale a dire creare presupposti per nuovi mercati, nuove collaborazioni, nuove attività, nuove applicazioni; innovare, con una ricerca continua di componenti evoluti, comfort ed ergonomia per migliorare la vita degli utilizzatori finali; ottimizzare, nel senso di migliorare costantemente tutti i processi lavorativi attraverso continui investimenti a supporto del mercato italiano.

Cleaners Makita: all’avanguardia anche nella pulizia professionale Anche nel settore del cleaning lo sviluppo tecnologico dei prodotti Makita è sempre più improntato verso soluzioni a minimo impatto ambientale e sicure per gli operatori. Un esempio concreto? Il robot aspiratore 18V DRC300Z ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale Product of the Year 2023 Award, come prodotto più innovativo nel mondo del cleaning professionale. Con filtro Hepa e motore brushless, DRC300Z è ideale per la pulizia di magazzini e showroom fino a 600 m² ed è progettato con nuova funzione di mappatura ambienti tramite telecamera e radar laser a 360°. È dunque possibile mappare fino a 5 aree e gestirne la pulizia attraverso l’app scaricabile su smartphone e tablet.

Un’ampia gamma di aspiratori professionali Makita propone un’ampia gamma di aspiratori professionali per interventi di pulizia caratterizzati dalla massima discrezione e silenziosità. Gli aspiratori a zaino, in particolare, oltre che essere dotati di svariati accessori, combinano elevate qualità di comfort ad una ergonomia evoluta. Consentono all’utente una mobilità senza pari, in totale sicurezza, senza l’intralcio di cavi elettrici. Con filtro Hepa, imbracatura confortevole e Led integrati per una migliore visibilità, il modello VC008G è perfetto per pulizie professionali di camere, spazi comuni, meeting e conference room.

Novità efficienti e sostenibili Il battitappeto VC010G è una delle recenti novità della gamma Cleaners: 3 modalità di aspirazione, funzione di memoria, filtro Hepa e bassissimo impatto sonoro. Questi ultimi 2 modelli sono alimentati da batterie XGT 40Vmax e motori brushless affidabili che garantiscono performance ed elevata efficienza. Sono strumenti dotati dei più sofisticati sistemi per ottimizzare i tempi di lavoro e ridurre l’impatto ambientale, con tecnologia e struttura delle batterie che proteggono da sovraccarichi e surriscaldamento.

Makita allarga la sua proposta per il cleaning E non finisce qui: progettata con alimentazione a batteria 40Vmax linea XGT con tre motori, il primo per la pulizia del filtro, il secondo per la raccolta delle polveri ed il terzo per le spazzole, la spazzatrice manuale con trasmissione elettrica VS001G è dotata di 2 rulli spazzola situati sul fondo della macchina, ad altezza regolabile, che consentono la pulizia di piccole particelle di polvere e di detriti come bottiglie di plastica da 500ml. Non manca una spazzola laterale, anch’essa ad altezza regolabile, situata sul lato destro.

Facilità di intervento e manutenzione Importante anche la semplicità negli interventi manutentivi: le spazzole sono sostituibili senza ausilio di attrezzature e consentono un perfetto ed uniforme risultato di pulizia degli ambienti. In sintesi: il filtro polvere Hepa con vibrazione per rimuovere la polvere aderente ed evitare intasamenti, il telaio in materiale plastico resistente, i led di illuminazione per consentire lavorazioni anche in luoghi bui e le due modalità di aspirazione standard o silenziosa fanno di questo prodotto uno dei più performanti della categoria.

Un catalogo completo La completa protezione dall’acqua (XPT), la maniglia anteriore per un facile trasporto e la possibilità di stoccarla in verticale completano i plus di questa nuova spazzatrice. E c’è molto altro, ma non “spoileriamo” troppo: il nuovo catalogo Cleaners è online e tutto da scoprire.

Disponibilità e servizio impeccabili Azienda strutturata e sempre al passo con le esigenze dei clienti di tutti i settori, assicura la disponibilità costante di prodotti e ricambi grazie al magazzino situato in Italia ed un servizio di consegna veloce abbinato ad una rete di assistenza efficiente.

Gli stabilimenti Gli stabilimenti Makita sono sparsi in tutto il globo: dal Giappone al Regno Unito, passando per Germania, Romania, USA, Thailandia, Cina (MCC), Cina (MKC), Brasile. Ma veniamo all’Italia, dove la sede è da sempre ubicata nel Milanese. Con una recente novità: dopo anni di gloriosa attività a San Vittore Olona, sul Sempione, da aprile 2021 la sede operativa è stata trasferita ad Arluno, sempre in provincia di Milano. Un nuovo grande polo logistico che può vantare ben 16mila mq di magazzino/spedizione merci, un’ampia officina interna per le riparazioni, sale corsi Academy, showroom e laboratorio per le dimostrazioni di migliaia di prodotti.

Responsabilità ambientale, per le persone e per il pianeta! Con una serie di denominatori comuni, tra cui l’attenzione all’ambiente, che viene realizzata in concreto attraverso la continua ricerca tecnologica. In qualsiasi stadio di sviluppo dei suoi prodotti (dalla fabbricazione alla distribuzione, dalla vendita ai servizi “post”), l’azienda si impegna a migliorarne l’efficienza di utilizzo e il riciclo delle risorse e dell’energia, riducendone l’impatto ecologico: il fine è perseguire la conservazione dell’ambiente e contribuire alla realizzazione di una società decarbonizzata. Un “must” ormai inderogabile, parte integrante di una filosofia di responsabilità sociale a trecentosessanta gradi. Avanti così, Makita Italia!

https://www.makita.it/