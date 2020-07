Hotel post-Covid, ora l’igiene è davvero essenziale

(Tratto da GSA n.6, giugno 2020)

L’igiene è sempre stata un elemento strategico per il successo di ogni struttura ricettiva. In questa fase, però, non è solo una questione strategica o di semplice benessere. Garantire una pulizia perfetta sarà ancora più importante: non solo perché le norme, le linee guida e protocolli sono davvero stringenti, ma anche perché i primi giudici saranno i clienti. Che, giustamente, pretendono di soggiornare in sicurezza.

