Forum Issa Pulire ingrana la “sesta”

Si delinea il programma di Forum Issa Pulire 2022. La sesta edizione del Congresso che chiama a raccolta il mondo del cleaning è attesa a Milano – Centro Congressi Stella Polare- il 18 e 19 ottobre prossimi: un prestigioso panel di relatori affronterà temi di grande attualità come Salute, Sicurezza, Memoria e Gestione integrata dei servizi. Sul palco nomi noti della cultura, dell’economia, della scienza e delle istituzioni. GSA media partner dell’evento.

Un parterre di relatori di assoluta eccellenza per trattare tematiche di grande attualità, non solo per il settore ma per l’intero dibattito pubblico. Si delinea il programma della sesta edizione di Forum Issa Pulire, in calendario i prossimi 18 e 19 ottobre nella prestigiosa location del Centro Congressi Stella Polare di Milano.

A raccolta l’intero mondo della pulizia professionale

Come accade fin dalla primissima edizione, l’idea di fondo del “Congresso internazionale dedicato all’intero mondo del cleaning professionale e dei servizi integrati” è quella di riunire sullo stesso palcoscenico esponenti del comparto, com’è ovvio, ma anche nomi noti al grande pubblico, come rappresentanti del mondo della politica, delle istituzioni, dell’economia, della scienza, della cultura, del costume e dello spettacolo.

Una trasversalità di settori e interessi

Molte figure illustri fra professionisti del settore, esperti provenienti sia da settori contigui sia da esperienze in apparenza molto differenti e distanti, tutti però in qualche modo collegati ai tre temi scelti. Alla base di questo programma così eterogeneo c’è la volontà dell’organizzatore di stimolare le riflessioni del pubblico attraverso il confronto e il dialogo con soggetti molto diversi tra loro, nella convinzione che è proprio dal confronto che possono nascere nuove idee e nuove innovazioni.

Tre tematiche di grande impatto

Ma entriamo nel vivo delle tematiche: di fatto si può dire che il palinsesto dell’edizione 2022, molto attesa dopo gli anni di Covid, sia ormai quasi completamente definito. Verranno sviscerati temi che più di altri stanno influenzando il nostro presente e, soprattutto, che plasmeranno il futuro di questo settore (si tratta infatti di Sicurezza e salute, Memoria e Gestione dei servizi nella nuova normalità). Si parte nel pomeriggio di martedì 18 ottobre all’insegna del “Progettare per la Salute e per la Sicurezza sul lavoro”.

Un panel di grande spessore

I relatori confermati per la prima giornata sono Cesare Damiano, Consulente di amministrazione per Inail ed già Ministro del Lavoro nel secondo governo Prodi, Walter Ricciardi, Consigliere del Ministero della Salute, Professore Ordinario di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e membro della Pontificia Accademia per la Vita, Piero Martello, magistrato, già Presidente del Tribunale del Lavoro di Milano, e Direttore della rivista Lavoro Diritti Europa, Luigi Sbarra – Segretario Generale di Cisl, Lorraine Larman, Ceo Safety Soultions, società con sede nel Regno Unito specializzata nella formazione per la sicurezza sul lavoro, Patty Olinger, Executive Director di Gbac, divisione di Issa, che ha sviluppato il programma di accreditamento Gbac Star a garanzia della salubrità dei luoghi in cui lavoriamo e transitiamo ogni giorno (proprio di questo, fra l’altro, si parlerà).

Una… “Meravigli” di Galleria!

Non poteva certo mancare, in serata, la tradizionale cena di gala che rappresenta un momento di networking e di incontro. La location scelta per la serata è Galleria Meravigli, vero e proprio gioiello in stile liberty situato nel cuore della città di Milano, fra il Duomo, piazza Cordusio, via Dante ed il palazzo della Borsa: un luogo dove il passato si fonde con la contemporaneità, dando vita ad un’atmosfera davvero unica.

Il valore della Memoria

La seconda giornata di lavori si aprirà con un tema di grande impatto sociale, specie in un momento difficilissimo come quello che stiamo nostro malgrado attraversando, in cui sembrano riemergere spettri e fantasmi di epoche che ci apparivano ormai lontane: a tenere banco sarà infatti “Il valore della Memoria e la costruzione di una coscienza civile. Fra i relatori, accanto a Raffaele Bruno, Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Pavia e Primario presso l’ospedale San Matteo di Pavia che ha avuto in cura il primo paziente Covid di Codogno, sono confermati il poeta e scrittore Franco Arminio, che ripercorrerà il dramma del terremoto in Irpinia del 1980, Moni Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore italiano che nelle sue opere artistiche e letterarie trasmette quelle tradizioni del popolo ebraico che le dittature e le ideologie totalitarie del Novecento avrebbero voluto cancellare, e di cui si fa memoria per il futuro, Giordano Bruno Guerri scrittore e storico, e lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet psichiatra e sociologo, che ci spiegherà come la nostra mente interviene sulla memoria per proteggerci in circostanze estreme come quelle appena citate.

Verso una “nuova normalità”

Il congresso si chiuderà nel pomeriggio di mercoledì 19 con un’approfondita riflessione sulla “Gestione integrata dei Servizi nella nuova normalità” che vedrà la presenza sul palco di Lynn Webster, Consulente e formatrice per ISSA, Giuseppe Milanese, Presidente Confcooperative Sanità, Stefano Cervone, Amministratore Delegato Next Re Siiq SpA, Avril McCarthy, Direttore Generale Icca (Irish Contract Cleaning Association), Lorenzo Mattioli, Presidente EFCI e Confindustria Servizi Hcfs, Michelle Marshall, Editore European Cleaning Journal, Lara Paemen, Ceo di Ifma Emea (International Facility Management Association).

GSA è media partner dell’evento. Info e ticket su forum.issapulire.com/it/tickets