Forum Facility: il ruolo cruciale dei soft e hard services, manutenzione e gestione

Forum Facility, organizzato da ISSA Pulire network e che si svolgerà a Roma il 3 e 4 dicembre 2024 presso l’Auditorium Antonianum, si conferma come punto di riferimento per il settore dei servizi integrati in Italia, un luogo di incontro per professionisti, imprese e committenti pubblici e privati. GSA è media partner.

Quest’anno, il raggio di azione e competenza si amplia, includendo l’importanza degli Hard Facility Services nella transizione verso la sostenibilità e l’efficienza energetica. Attraverso tecnologie innovative e una gestione efficace, il settore si impegna a ridisegnare gli spazi di lavoro del futuro, migliorando la qualità della vita e la competitività delle imprese. L’evento sarà caratterizzato da sessioni formative, networking e confronti individuali, con un’attenzione particolare alle nuove regole e normative che guidano il settore.

Un luogo di incontro

Forum Facility sarà il luogo di incontro privilegiato tra l’intera industria dei servizi e la committenza pubblica e privata. Più nel dettaglio saranno presenti stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Pubblica Amministrazione, Aziende private, istituti finanziari e banche, società immobiliari di investimento, gestori del patrimonio immobiliare, Retail e centri commerciali, organizzazioni non profit. Attraverso l’integrazione di tecnologie innovative, la gestione efficace delle risorse e un’attenzione costante alle nuove normative, il settore è pronto ad affrontare le sfide della modernizzazione e a contribuire significativamente al miglioramento della qualità della vita e della competitività delle imprese. Forum Facility si svolgerà a Roma il 3 e 4 dicembre 2024, presso l’Auditorium Antonianum. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione saranno disponibili al sito www.forumfacility.com

I temi cruciali suddivisi in tre panel, con un confronto tra domanda e offerta, seguiti da tre lectio magistralis

Le tematiche chiave di tutto il comparto saranno quindi analizzate dettagliatamente in tre panel, cui seguiranno tre lectio magistralis di professori, economisti ed intellettuali di grande visione, per uno sguardo programmatico al futuro. Questi i titoli delle sessioni: Integrazione tecnologica ed efficientamento energetico – la transizione ecologica nelle attività del facility management; il Codice degli appalti, clausole sociali, internalizzazione, trasparenza – le nuove regole nel comparto dei servizi; Sicurezza, Formazione e Responsabilità – gli strumenti per la prevenzione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quest’ultimo aspetto mantiene vivo il dibattito sulla centralità della persona e sul benessere dei lavoratori, in un settore labour intensive, dove la manodopera assume un peso specifico assolutamente preponderante nel ciclo del servizio. Tra i relatori ci saranno esponenti della domanda e dell’offerta, oltre ad esperti di fama nazionale nelle singole materie.

Un approccio integrato per un futuro sostenibile

Forum Facility è diventato un appuntamento imperdibile per il mondo dei servizi integrati, riunendo esperti e operatori del settore per discutere le sfide e le opportunità che caratterizzano il Facility Management. Quest’anno, un’attenzione particolare è rivolta agli Hard Facility Services, che giocano un ruolo fondamentale nella transizione verso un futuro più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Gli Hard Facility Services, conosciuti anche come Hard Facility o Hard Services, comprendono tutte le attività tecniche e infrastrutturali necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza degli edifici e degli impianti. Questi servizi includono la manutenzione infrastrutturale, la costruzione e il revamping impiantistico, la gestione di impianti accessori come HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento), impianti idraulici, elettrici e sistemi di sicurezza. Nel contesto del Forum Facility, l’importanza di questi servizi è sottolineata dalla necessità di sviluppare e implementare soluzioni tecnologiche sostenibili che possano ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità della vita all’interno degli edifici. La manutenzione preventiva e correttiva degli impianti, ad esempio, è essenziale per garantire che le infrastrutture funzionino in modo ottimale, riducendo al minimo i costi operativi e l’impatto ambientale.

Sempre presente il cuore dei servizi integrati, ovvero tutto il cosiddetto ‘soft facility’

In Forum Facility mantengono un ruolo di primaria importanza quei comparti per cui è nato, ormai più di dieci anni fa, il Forum come luogo di confronto del settore, che vengono integrati in una visione più complessiva e in linea con lo sviluppo delle necessità e delle esigenze di un mondo in continua evoluzione dal punto di vista sociale ed economico. Si tratta dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, ristorazione, lavanolo e logistica, dai quali dipende strettamente la qualità della vita delle persone, destinatari principali del Forum nei suoi contenuti e nelle sue opportunità di networking.

Il focus del primo panel: innovazione e tecnologia al servizio della sostenibilità

Uno dei temi centrali del Forum Facility è l’integrazione di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Tecnologie come l’illuminazione LED, i sistemi HVAC avanzati, l’isolamento termico migliorato e l’uso di sensori e automazioni sono strumenti fondamentali per ridurre i consumi energetici. Questi sistemi permettono di monitorare e controllare in tempo reale l’utilizzo energetico, adattandosi alle esigenze effettive degli edifici e dei loro occupanti. Inoltre, l’adozione di fonti energetiche rinnovabili come il solare e l’eolico è un passo cruciale verso la sostenibilità. I sistemi di gestione dell’energia (EMS) integrano queste fonti rinnovabili e ottimizzano l’uso energetico degli edifici, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e diminuendo le emissioni di CO2. Sostenibilità che caratterizza anche i servizi di pulizia, sanificazione e tutto il soft facility, alla luce delle direttive europee, dell’applicazione dei CAM e della ricerca e innovazione che il comparto produce rispetto a questi temi, in termini di prodotto e di processo.

Gestione dei rifiuti e risparmio idrico

La sostenibilità non si ferma all’efficienza energetica. La gestione dei rifiuti e il risparmio idrico sono altrettanto importanti nel contesto degli Hard Facility Services. La gestione sostenibile dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il compostaggio e la riduzione alla fonte, insieme all’uso di tecnologie IoT e AI per ottimizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, rappresentano passi fondamentali verso un futuro più verde. Allo stesso modo, tecnologie avanzate per il risparmio idrico, come i sistemi di raccolta delle acque piovane, il riutilizzo delle acque grigie e i dispositivi a basso flusso, contribuiscono a ridurre il consumo di acqua e a proteggere le risorse idriche.

Il focus del secondo panel: il quadro normativo e il Codice degli Appalti

Durante il Forum Facility, si discuterà anche delle nuove regole e normative che influenzano il settore dei servizi integrati, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.36/2023) entrato in vigore nel luglio 2023. Questo codice introduce principi innovativi, come il principio di risultato e quello della fiducia, con l’obiettivo di garantire che gli interventi pubblici siano realizzati nel modo più efficiente e trasparente possibile. Uno degli argomenti chiave sarà l’impatto di queste normative sulla gestione degli appalti e dei sub-appalti, e come queste regole stiano influenzando la re-internalizzazione dei servizi, specialmente quelli di pulizia, da parte della Pubblica Amministrazione. Alcuni casi di re-internalizzazione, soprattutto dei servizi di pulizia, accaduti negli ultimi anni in aree geografiche del nostro paese ha sollevato molte perplessità e preoccupazioni. Alcune circostanze, ritenute da molti involutive riguardano il tema delle competenze, delle responsabilità e forse anche quello della modernità. Le clausole sociali e la trasparenza saranno al centro del dibattito, evidenziando l’importanza di competenze e responsabilità nella gestione dei servizi integrati. Si analizzeranno le risultanze dell’applicazione del nuovo codice a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il focus del terzo panel: formazione e qualificazione professionale come strumenti per la prevenzione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro

La formazione professionale rappresenta per l’impresa, uno strumento strategico offerto ai propri dipendenti tramite il quale incrementare il proprio valore competitivo. Un’occasione preziosa per espandere le proprie attività in nuovi settori e mercati e per offrire ai propri clienti nuovi servizi e di qualità. In un comparto, quello dei servizi integrati, la cui risorsa più importante è il capitale umano (labour intensive) la formazione professionale si afferma come il miglior investimento possibile. Una condizione che incrementa il valore strategico dell’impresa, migliora l’immagine aziendale, accresce la motivazione dei lavoratori. Le imprese sono sempre più chiamate ad avvalersi della formazione per espandere il proprio raggio di competenza e realizzare condizioni di lavoro sicure. Verranno affrontati questi temi con metodologie e indicazioni pratiche.

