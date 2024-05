Female Leaders in Cleaning: l’importanza della diversità nel cleaning professionale

Female Leaders in Cleaning: il 15 maggio prossimo, dalle ore 9 alle 11, si terrà per la prima volta a Interclean Amsterdam un evento internazionale sulla diversità e l’inclusione nel settore delle pulizie professionali.

Si tratta di un appuntamento internazionale con il duplice obiettivo di ispirare le donne nel dialogo e di promuovere un senso di solidarietà all’interno del settore. Sarà un’opportunità per condividere esperienze e imparare gli uni dagli altri cercando di creare un effetto domino, con sempre più aziende che prestino attenzione alla diversità e all’inclusività sul luogo di lavoro. Nelle parole di Martine Mallee, co-fondatrice di Female Leaders in Cleaning, esploriamo il significato della diversità nel settore delle pulizie e l’impegno dell’organizzazione nel promuovere un futuro più inclusivo. Dal valore della collaborazione alla creazione di eventi dedicati alle leader femminili nel settore, scopriamo come la diversità non solo arricchisca le aziende, ma sia fondamentale per un progresso reale e duraturo.

Ci parli dell’importanza della diversità nel settore delle pulizie e di come Female Leaders in Cleaning stia contribuendo a promuoverla

La diversità nel settore delle pulizie non è solo una parola di moda; è il fondamento che ci tiene uniti. Female Leaders in Cleaning comprende il potere della collaborazione e si impegna attivamente a promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di genere nel settore. Il nostro obiettivo è trasformare ideali in azioni tangibili per un futuro più inclusivo e sostenibile. L’evento durante Interclean offrirà un’opportunità senza precedenti per approfondire il tema della leadership femminile nel settore delle pulizie. Questo evento promette di offrire preziosi spunti su come le donne possano sbloccare il loro pieno potenziale, sostenere altre donne e favorire la resilienza all’interno delle aziende attraverso l’accoglienza della diversità.

Quali sono gli obiettivi principali dell’evento Female Leaders in Cleaning che si terrà a Interclean?

L’evento è rivolto alle donne con esperienza nel settore delle pulizie, insieme a manager e CEO, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sull’integrazione della diversità all’interno delle loro aziende a vari livelli. I relatori discuteranno strategie per avviare la crescita personale e fornire ai partecipanti strumenti preziosi in questo ambito. La fiducia è fondamentale per le donne nel plasmare vite personali e professionali di successo. Inoltre, l’evento affronterà il tema dell’empowerment delle donne all’interno delle organizzazioni, sottolineando l’importanza di ascoltare le loro esigenze. L’evento durante la manifestazione olandese rappresenterà un’opportunità unica per esplorare il ruolo delle donne nel settore delle pulizie e per condividere strategie pratiche per integrare la diversità nelle aziende a tutti i livelli.

Come si svolgerà l’evento?

L’evento è stato progettato da un comitato internazionale dedicato agli eventi, nazionali e internazionali, che ha selezionato voci femminili che si alterneranno sul palco portando testimonianze ispiratrici. Dobbiamo elevare lo status delle donne nel settore delle pulizie e lavorare verso una società in cui le opportunità siano estese a tutti, indipendentemente dal genere o sesso. Sebbene i dati globali indichino una spaventosa tempistica di almeno 131 anni per colmare completamente il divario di genere, eventi come questi rappresentano passi cruciali per accelerare il progresso e creare un futuro più equo per tutti. Interverranno il 15 maggio: Lara Paemen (IFMA EMEA), Sarika Saluja (World Toilet Organisation), Helge Alt (Puhastusekspert OÜ), Grazia Polidori (Sofidel), Shybon George (Resolve Cleaning), Pamini Hemaprapha (Emaar Hospitality Group) e Michelle Marshall (CGCE). È possibile registrarsi tramite l’email: info@femaleleadersincleaning.com. Sono disponibili solo 100 posti, al costo di 47 euro.

Quali sono i vostri principi ispiratori e come operate per promuoverli?

Nella nostra comunità comprendiamo il potere della collaborazione. Crediamo nella forza dell’unità nel riunire aziende, associazioni e individui provenienti da ambienti e stili di vita differenti. La nostra missione va oltre le mere parole; si tratta di azioni, di compiere passi tangibili verso un futuro più inclusivo. Il nostro viaggio inizia con la consapevolezza. Siamo impegnati a sensibilizzare sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5 – Parità di Genere. Riconosciamo che il vero progresso può essere raggiunto solo assumendoci la responsabilità di favorire la diversità all’interno della nostra forza lavoro. Non è sufficiente limitarsi a pronunciare parole sulla diversità e inclusione; dobbiamo lavorare attivamente per implementarle in ogni aspetto della nostra industria. Ma la consapevolezza è solo il primo passo. Siamo anche dedicati a fornire gli strumenti e le risorse necessarie per apportare un vero cambiamento. Dalle strategie pratiche per la selezione e l’assunzione all’approccio innovativo alla cultura aziendale, ci impegniamo a condividere le migliori pratiche e ad emancipare gli altri a fare altrettanto.

Come viene accolto il vostro messaggio dalle aziende e dagli operatori del cleaning professionale?

Siamo ispirati dai numerosi esempi di aziende e organizzazioni che hanno già abbracciato la diversità e ne hanno visto l’impatto profondo sui loro risultati. Dai livelli aumentati di soddisfazione dei dipendenti a tassi più elevati di innovazione, i benefici della diversità sono innegabili. Si tratta di creare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo si senta valorizzato, rispettato e abilitato a dare il meglio di sé. Un ambiente in cui le differenze sono celebrate e in cui tutti hanno l’opportunità di eccellere. Quindi, mentre intraprendiamo questo viaggio verso un futuro più inclusivo, ricordiamo che la diversità non è solo un obiettivo da raggiungere; è un viaggio da abbracciare. Insieme, continuiamo a sensibilizzare, a condividere le migliori pratiche e a creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano prosperare. Perché, quando si tratta di diversità, c’è forza nei numeri e insieme possiamo davvero fare la differenza.