Entusiasmo, competenza e una formazione “stellare”: è Carmine Esposito, neopresidente Fnip

(Tratto da GSA n.1, gennaio 2020)

“Sono fiero ed onorato di questo nuovo incarico. Fino ad ora si è fatto tantissimo, il mio “mitico” predecessore Burlin ha lavorato molto bene. Il momento non è facile ma le opportunità non mancano: continueremo a restare al fianco delle Pmi, fondamentali per il settore e per l’economia del Paese”: queste le prime parole a GSA di Carmine Esposito, 40 anni, nuovo presidente Fnip- Confcommercio Imprese per l’Italia.

