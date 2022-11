Enel X Way per un’energia sostenibile

Enel X Way propone colonnine di ricarica per veicoli elettrici in hotel e ristoranti per offrire ai clienti, ma anche al pubblico, un servizio premium aiutando l’ambiente e aumentando la visibilità dell’attività e della struttura. Una strategia win-win-win che non può passare inosservata, specie in un momento di gravi criticità economiche e ambientali.

Parliamoci chiaro: in questo momento storico -ed economico- la questione dell’energia è una priorità, e il mondo dell’hospitality non può certo restare indifferente. L’albergo o il ristorante, ormai, sono percepiti come strutture complesse erogatrici di servizi a trecentosessanta gradi, e i clienti stanno diventando comprensibilmente sempre più esigenti.

Un dialogo attivo col territorio

Sono sempre di più, a tutti i livelli, gli esempi di hotel e ristoranti aperti al territorio, in un’ottica di dialogo costante e sinergico con il contesto ambientale, economico e sociale, in cui sono inseriti e attivi. Perché allora non diventare anche punti di ricarica per veicoli elettrici, implementando un servizio “premium” che oltre ad essere apprezzatissimo dagli ospiti e più in generale dal pubblico rappresenterebbe un plus ambientale e strategico di indiscutibile valore?

Soluzioni green

La soluzione “verde” arriva da Enel X Way e si chiama Set&Charge. E’ pensata appunto per le aziende e gli esercizi commerciali, come hotel e ristoranti, perché possano rendere accessibili nelle proprie aree di sosta punti di ricarica per veicoli elettrici a favore dei loro clienti e terzi, aumentando così la visibilità della loro attività e potendo ricevere direttamente un guadagno dalle ricariche effettuate.

Prezzi personalizzabili, visibilità assicurata

Nel concreto si tratta dell’acquisto, anche in forma rateale, di una o più infrastrutture di ricarica dal catalogo disponibile, insieme al software gestionale. Qualora le aziende intendano mettere a disposizione il servizio di ricarica al pubblico potranno personalizzare il prezzo, monitorando l’andamento del servizio e la gestione dei relativi incassi. Le nuove aree di ricarica aperte al pubblico saranno segnalate agli automobilisti sull’apposita app di Enel X Way, offrendo ulteriori opportunità di visibilità al business delle imprese coinvolte.

Coinvolgimento attivo

E’ possibile anche intervenire su colonnine già in uso, rendendole compatibili. Fra gli obiettivi primari, senza dubbio quello di estendere la rete delle infrastrutture che alimentano le auto elettriche, individuando nuove aree di installazione non soltanto sul suolo pubblico e nelle abitazioni private, ma anche negli spazi di proprietà delle strutture commerciali, coinvolgendo attivamente le imprese nel percorso verso la sostenibilità ambientale.

I molti vantaggi

Diversi i vantaggi per i gestori: partiamo da quello più evidente a cui già accennavamo sopra, che fa rima con “visibilità”: se si decide per l’apertura, attraverso l’applicazione dedicata è possibile rendere più accessibili i punti di ricerca, così da aumentare la raggiungibilità di hotel, alberghi e ristoranti. Il prezzo della ricarica si può decidere in completa autonomia, e per i clienti con già attivo abbonamento Enel Energia il guadagno arriverà direttamente in bolletta.

Come creare un triangolo virtuso

Così come sulla bolletta verrà addebitato il canone mensile per la gestione tramite il software JuiceNet Enterprise, calcolato per punti di ricarica. Si tratta a tutti gli effetti di un pacchetto completo che offre la possibilità di instaurare un triangolo virtuoso in cui tutti i soggetti hanno vantaggi: da un lato la struttura, che risparmia, si dimostra sensibile alle tematiche della sostenibilità e, al contempo, ottiene visibilità e incrementa il proprio prestigio (in un’epoca in cui quasi tutto passa attraverso il tam tam in rete, ciò non è poco…); dall’altro il cliente, ma anche la collettività più in generale -nel caso si opti per l’apertura al pubblico-, che avrà a disposizione un servizio all’avanguardia molto apprezzato e ricercato.

L’ambiente ringrazia…

E in ultimo, ma non certo secondario, l’ambiente, che beneficia di modalità di trasporto e mobilità sostenibili ed efficienti. Senza contare il coinvolgimento attivo dei vari attori della filiera dell’ospitalità (e non solo), e l’effetto “volano” che senza dubbio si potrà creare: più punti nasceranno, più altre strutture, e altri utenti, saranno spinti ad assumere comportamenti responsabili e ad operare scelte sostenibili. La strada è quella giusta.