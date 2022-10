Il settore della sanità viaggia velocemente sulla via dell’approccio “data driven”. Lo dimostra il caso Egèria, l’innovativa startup di Formula Servizi che ha sviluppato la piattaforma myAngel, un software socio-assistenziale per la condivisione delle informazioni relative allo stato di salute dell’assistito e l’ottimizzazione del network assistenziale.

Prosegue spedito il cammino di evoluzione del settore sanitario sulla strada della gestione avanzata del dato. Il comparto sanità è uno dei più coinvolti nell’innovazione digitale, sulla scorta anche di quanto espressamente previsto dal Pnrr.

In sanità un “Angelo” targato Formula Servizi

Un esempio tangibile, tra i più recenti, è rappresentato da Egèria, la startup innovativa di Formula Servizi che ha progettato e sviluppato myAngel, una piattaforma software ad alto contenuto innovativo. Lo strumento consente la condivisione delle informazioni relative allo stato di salute dell’assistito e il coordinamento degli interventi della rete assistenziale. Siamo perfettamente in linea, insomma, con l’approccio “data driven” che caratterizza uno dei trend più recenti nel sistema sanitario italiano e non solo.

Il focus del progetto

Focus di Egeria sono lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, orientati all’automazione e alla gestione dei processi sanitari diretti/indiretti, alla telemedicina, al telesoccorso nonché rivolti alla Supply Chain Planning & Execution dei beni sanitari e farmaceutici.

Analisi e mappatura delle principali criticità

Ancor più nel dettaglio, Egèria offre modelli standard per analizzare, misurare, riformulare ed ottimizzare i processi sanitari, attraverso analisi e mappatura dei processi critici con identificazione delle risorse coinvolte, delle procedure, dei tempi di attuazione, delle criticità. Inoltre prevede la definizione di indicatori significativi per avere una visione sui tempi di esecuzione dei processi e sui tempi di reazione ad eventi imprevisti; la ridefinizione dei processi, orientati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza, nonché l’implementazione di un sistema di misurazione delle performance dei processi.

Come funziona

La piattaforma, grazie all’utilizzo di vari applicativi e device dedicati (sensori ambientali e dispositivi elettromedicali), rileva ed analizza dati e informazioni relative all’assistito ed all’ambiente in cui vive e li correla con informazioni utili per supportare l’assistenza sul territorio. Interagendo con gli eventi -automatici e manuali- rilevati, governa work-flow strutturati ed intelligenti per creare escalation, al fine di reagire in tempo reale ad allarmi ambientali o relativi ai parametri di salute dell’assistito, ingaggiando la persona e/o ente per intervenire con le opportune azioni correttive.

Diagnosi e interventi tempestivi, dove la tecnologia incontra la cura

Il monitoraggio continuo “dello stato di salute” dell’assistito consente al sistema l’espletamento di due delle funzioni fondamentali della pratica clinica: la formulazione di diagnosi e intervento tempestivo in caso di eventi avversi. Il flusso di dati ininterrotto, indirizzato verso un unico punto della rete, permette la generazione di un report diagnostico costante, tramite il quale è possibile individuare il trend evolutivo del quadro clinico o eventuali anomalie ambientali potenzialmente nocive per il paziente.

Innovazione al passo con le dinamiche demografiche

Alla base c’è un innegabile dato demografico, che non potrà che essere conservato nei prossimi anni: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle cronicità e la riduzione dei tempi di ricovero, con relativa anticipazione delle dimissioni dall’ospedale, hanno significativamente ampliato la domanda di servizi domiciliari e/o territoriali di natura socio-assistenziale sanitaria. Se ciò non bastasse, nell’ultimo periodo la pandemia ha definitivamente acceso il faro sull’urgenza di potenziare la sanità territoriale, finalizzata a prevenzione, assistenza continuativa, dimissioni protette, presa in cura personalizzata. Tutte necessità che, ora e ancor più nel futuro, si rendono sempre più necessarie.

