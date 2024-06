Detergenza: trend positivo e innovazione come motore di crescita

Detergenza: Assocasa (Associazione Nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa, che fa parte di Federchimica), ha presentato i nuovi dati del market monitor realizzato in collaborazione con NielsenIQ.





Lo studio ha evidenziato come il totale Cura Casa, nell’anno terminante il 21 Aprile 2024, ha registrato un trend positivo in valore pari al +9,7%,raggiungendo un giro d’affari pari a € 4,5 miliardi, (in crescita di quasi 400 milioni rispetto all’anno precedente).Considerando il trend in volume, si osserva un rallentamento della flessione degli ultimi anni, arrivando a una sostanziale stabilità (-0,5%).



Il comparto dei Detergenti (+10,8%) genera quasi 2,5 milioni di euro, equivalenti al 55% del fatturato del Cura Casa. La sua performance positiva è trainata dalle crescite dei due segmenti principali (Bucato e Stoviglie e Lavastoviglie, entrambi +13%).

I Detergenti Bucato registrano una variazione positiva di 132 milioni di euro e il principale contributo viene dal segmento più importante, Lavatrice Liquido (+12,2%). Anche tutti gli altri segmenti mostrano trend positivi.

Per quanto riguarda i detergenti Stoviglie e Lavastoviglie, entrambi i segmenti hanno andamenti in valore molto simili (rispettivamente +12,3% e +14%).

Per quanto riguarda il segmento degli Altri Detergenti, in aumento del +5,5% di fatturato, si osserva la performance particolarmente buona per gli Abrasivi, con un +16,6% rispetto all’anno precedente. Grazie al loro considerevole peso, pari al 64%, sono le Altre Superfici Dure a trainare la crescita degli altri detergenti, anche se in termini percentuali registrano una crescita più contenuta (+4,2%).



Il trend positivo dei Coadiuvanti Lavaggio (+12%) è guidato dagli Ammorbidenti (crescita a doppia cifra per tutti i sottosegmenti: diluiti, concentrati e boosters) che incrementano il fatturato di 76 milioni di euro. Secondo segmento per importanza sono le Candeggine (+7,3%).



Il comparto dei Prodotti per la Manutenzione (terzo per importanza nel cura casa, con fatturato di 544 milioni di euro) vede il fatturato in crescita del 6,0%,trainato principalmente dai Deodoranti, che rappresentano oltre la metà delle vendite di Prodotti per la Manutenzione e guadagnano 22 milioni di euro (+8,4%). Positivi anche tutti gli altri segmenti, in particolare il Cura Lavastoviglie (+9,3%).



Continua la crescita dei Preparati Disinfestanti (+6,1%), grazie al contributo positivo di tutti i segmenti, ciascuno dei quali porta al comparto da 1 a oltre 3 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’anno precedente.



Tutti i canali mostrano un andamento positivo in termini di fatturato. In particolare, la performance più positiva appartiene al canale Specialisti Drug(+15,2% in valore) e in leggera crescita anche in volume, unico canale insieme ai Discount. Anche Ipermercati e Supermercati segnano un buon trend in valore (rispettivamente +9,1% e +7,7%).



Roberto Ferro, Presidente di Assocasa, ha detto: “Questa edizione dell’Osservatorio Assocasa ci restituisce una fotografia molto precisa di come stia cambiando ancora il rapporto tra consumatore e prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa. La qualità diventa un traino di acquisto insieme alla lettura delle etichette. Si conferma l’importanza della pulizia, non solo nella propria casa, ma anche in ambienti esterni e una forte attenzione verso prodotti disinfestanti e repellenti per la protezione da insetti e zanzare”.

Fonte: comunicato stampa Assocasa