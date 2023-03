Carbon neutrality: come funzionano i crediti di sostenibilita’

I crediti di sostenibilità sono uno strumento nuovo, trasparente e scientifico a disposizione delle aziende attente al rispetto del clima.

di Punto 3 Srl

I Crediti di Sostenibilità sono un nuovo strumento (nato nel 2022) per l’attuazione di obiettivi inseriti all’interno di una Strategia di Sostenibilità o di una Strategia di Neutralità Climatica, promosso dal Parco nazionale Appennino tosco emiliano e dalla omonima Riserva della Biosfera MAB UNESCO. Un progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, con impatti ambientali e sociali verificati e verificabili e benefici per le comunità locali del nostro Appennino. www.creditisostenibilita.it

Lo scorso febbraio a Reggio Emilia sono stati consegnati i primi 12 attestati alle aziende che hanno scelto di sostenere il progetto acquistando complessivamente 2161 Crediti di Sostenibilità, pari ad altrettante tonnellate di CO 2 assorbite. Tra queste, due le imprese del cleaning: Copma Srl e il Gruppo L’Operosa SpA.

Che differenza c’è tra Crediti di Carbonio e Crediti di Sostenibilità?

I Crediti di Sostenibilità sono qualcosa di più dei Crediti di Carbonio. Infatti a differenza dei Crediti di Carbonio, i Crediti di Sostenibilità non considerano solo la capacità delle foreste di assorbire CO 2 , ma tutti i benefici (servizi eco sistemici) che erogano per il benessere del genere umano che riguardano anche elementi intangibili.

Tutti i benefici delle foreste

I benefici generati dalle foreste sono molteplici. Alcuni sono noti a tutti, come l’approvvigionamento di cibo, acqua, legname, la fotosintesi che produce ossigeno e regola il ciclo della crescita e della produzione boschi. Ma le foreste ci offrono anche altri doni, come la regolazione della temperatura, il contrasto al dissesto idrogeologico, il supporto alla formazione del suolo. Come non considerare poi alcuni elementi intangibili, ma non per questo di minor valore, che contribuiscono al benessere spirituale delle persone, come la bellezza di un paesaggio boschivo, la quiete di una passeggiata in una foresta o la gioia nell’arrampicarsi sugli alberi.

Chi beneficia della vendita dei Crediti di Sostenibilità?

I Crediti di Sostenibilità sono venduti dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, ma il ricavato è interamente girato ai gestori e proprietari forestali che si sono impegnati, mediante le certificazioni PEFC ed FSC, ad una gestione sostenibile e responsabile delle foreste. È proprio questa gestione virtuosa che consente alle loro foreste di assorbire un maggiore quantitativo di CO 2 e di generare più servizi eco sistemici rispetto allo standard precedente. Questa gestione virtuosa è però anche più costosa, ecco quindi che acquistando i Crediti di Sostenibilità le imprese scelgono di sostenere lo sforzo di chi si impegna per la sostenibilità e la resilienza delle foreste dell’Appennino.

I Crediti di Sostenibilità per la Carbon Neutrality

In questi ultimi anni molte imprese del Cleaning hanno iniziato a quantificare le emissioni dirette e indirette con l’obiettivo di intraprendere azioni mirate alla loro riduzione. Si stanno infatti velocemente diffondendo i due schemi ISO (ISO 14064 – ISO 14067) finalizzati a ottenere la Carbon Footprint di organizzazione o la Carbon Footprint di prodotto/servizio. Tutti sappiamo che nessuna attività antropica è a impatto zero. Nonostante, quindi, l’impegno costante nella riduzione delle emissioni di CO 2 , le imprese hanno una quota residua di emissioni da “compensare”: ed è a questo punto che possono valutare di sostenere il progetto Crediti di Sostenibilità.

Perché sostenere il progetto Crediti di Sostenibilità

Trasparenza. Prima di tutto perché si basa sulla trasparenza. Sul sito di progetto sono costantemente aggiornati: il Registro dei Crediti di Sostenibilità (dove si può consultare chi li ha acquistati e che uso ne ha fatto), ma anche l’elenco dei produttori dei Crediti di Sostenibilità e delle imprese acquirenti.

Credibilità internazionale. Il progetto è promosso dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e dalla Riserva della Biosfera omonima, riconosciuta dall’UNESCO nel 2015, nell’ambito del programma MAB (Man And Biosphere). La Riserva della Biosfera, inserita in un network internazionale di 734 Riserve in 134 Paesi del mondo, è stata oggetto di un importante allargamento nel 2021, ed è oggi la più grande d’Italia.

Territorialità. In terzo luogo, perché le foreste sono vicine a noi, sono le foreste del nostro Appennino. Le imprese acquirenti potrebbero coinvolgere i propri dipendenti in iniziative di team building che prevedano la possibilità di conoscere le caratteristiche di queste foreste e di trascorrere del tempo di qualità a contatto con la natura.

Come acquistare i Crediti di Sostenibilità

Attualmente per le imprese del cleaning che volessero acquistare i Crediti di Sostenibilità (il costo è di 33 euro + IVA cadauno) sono disponibili due opzioni:

Per esigenze immediate si possono acquistare fino a 1050 Crediti di Sostenibilità generati nel 2022 e pertanto subito utilizzabili (https://creditisostenibilita.it/acquista-subito-i-crediti-di-sostenibilita-2022/); Per esigenze di medio periodo si possono invece prenotare i Crediti di Sostenibilità che saranno generati nel corso del 2023 e saranno disponibili a partire da gennaio 2024 (https://creditisostenibilita.it/prenota-i-crediti-di-sostenibilita-2023/).

