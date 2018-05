Come cambia la distribuzione: arriva lo tsunami Alibaba

(Tratto da GSA n.5, maggio 2018)

Dealers tradizionali, attenzione, perché Alibaba “fa miracoli” anche nel professional: la distribuzione sta cambiando velocemente. Dopo il caso di Amazon, che sta facendo ottimi affari con la sua declinazione Business, ci occupiamo oggi del colosso cinese orientato al B2B che ha già in vendita macchine, attrezzature e prodotti per la pulizia professionale, ed è sbarcato in Italia come mercato apripista per tutta l’Europa. Occorre correre ai ripari, ad esempio lavorando molto sull’organizzazione logistica, ma ancor di più sulla consulenza e l’affiancamento, veri valori aggiunti di un dealer professionale.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO