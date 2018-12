CAM e piccole e medie imprese: a che punto siamo?

(Tratto da GSA n.11, novembre 2018)

La ricerca/studio “I Cam per le imprese di pulizia: opportunità e criticità per le Mpmi del settore”, fortemente voluta da Cna, è stata presentata in esclusiva a Forum Pulire nel pomeriggio di mercoledì 10 ottobre da Mario Mari di Ongreening.com: anche le imprese meno strutturate devono sapere esattamente cosa fare e come farlo: proprio a questo vuole rispondere il documento, uno strumento utile per approfondire i temi principali e una guida per orientarsi meglio nella questione.

