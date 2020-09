Attenzione ai panni…….sporchi!

(Tratto da GSA n.7-8 2020)

In uno degli ultimi rapporti ISS COVID-19 · n. 20/2020 Rev.2 (e non solo qui) sono ben spiegati i disinfettanti da utilizzare per l’inattivazione di questo virus e viene anche richiesto di utilizzare panni o frange monouso per le pulizie.

