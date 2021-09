Afidamp a ISSA Pulire celebra i 40 anni di vita associativa

Fittissimo il calendario degli impegni di Afidamp a issa Pulire 2021: assegnati i riconoscimenti Senior Member e Best Member. Presentato il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Presentato lo sportello Legaltech e Cybersecurity, rivolto ai soci. Approfonditi il tema dei nuovi CAM con il Ministero per la Transizione Ecologica e degli incentivi per la Transizione 4.0 con Marco Belardi, Consulente del Ministero per lo Sviluppo Economico.

In occasione dell’edizione 2021 della manifestazione ISSA PULIRE, conclusa da pochi giorni, Afidamp ha dedicato un importante spazio ai propri associati, cogliendo questa importante occasione di incontro per rinnovare il forte legame tra l’associazione di categoria e le aziende del proprio settore. Le tre giornate di manifestazione, che hanno segnato in primo luogo la possibilità di incontrarsi di nuovo di persona, sono state scandite da momenti di formazione, con un intenso programma di seminari, ma anche da momenti di consulenza agli associati, di networking e di celebrazione.

Il 40° anniversario

A rinsaldare il forte legame tra Afidamp e i propri soci, in costante crescita numerica, la festa per il 40° anniversario dell’associazione e la consegna dei riconoscimenti ai Senior Member e ai Best Member. Il primo riconoscimento è stato attribuito a chi da almeno 35 anni partecipa alla vita associativa e ha svolto negli anni un ruolo determinante per lo sviluppo delle attività. Il premio Best Member è invece stato assegnato a chi si è distinto nel corso dell’ultimo biennio per l’impegno profuso e contribuendo maggiormente con la propria presenza operativa al perseguimento della mission di Afidamp.

A celebrare le due importanti occasioni un evento presentato da Maurizio Pedrini, con la partecipazione di Giuseppe Riello, Presidente in carica di Afidamp, Andrea Risi primo presidente Afidamp nel 1981 e Stefania Verrienti, Direttore di Afidamp, che insieme hanno ripercorso le tappe fondamentali della vita associativa, ricordando i primi anni di vita dell’associazione e tutti i passi compiuti fino a oggi, raccolti anche in un video che racchiude alcuni momenti fondamentali della vita di Afidamp.

LINK VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=YItN0dHUaig.

Assegnati i riconoscimenti Senior Member e Best Member

A coronamento della cerimonia la consegna dei premi Senior Member e Best Member. Il premio Senior Member è stato conferito alle aziende DHP (ha ritirato il premio Luca Giraldo), Dianos (ha ritirato il premio Elio Zibra), Diversey (ha ritirato il premio Michele Guida), Duplex (hanno ritirato il premio Patrizia Scarselli e Leonardo Lunardi), Eureka (ha ritirato il premio Renato Scremin), ICE FOR (ha ritirato il premio Sergio Antoniuzzi), Ing O. Fiorentini (hanno ritirato il premio Paolo Raffini e Angelo Morana), Santoemma (ha ritirato il premio Massimiliano Santoemma), TMB (ha ritirato il premio Giampaolo Ruffo), Eurocom Nordovest (hanno ritirato il premio Matteo Bergonzo e Flavio Bethaz), ISC (ha ritirato il premio Roberto Grosso), Nuova Pulichimica (ha ritirato il premio Gaetano Maluberti).

Il premio Best Member per il biennio 2019-2020 è stato assegnato alle aziende che hanno dedicato maggiore impegno, disponibilità e proattività nella vita associativa. A ricevere il prestigioso riconoscimento sono state Diversey (ha ritirato il premio Simone Coccato), Ghibli & Wirbel (ha ritirato il premio Luca Pedrotti), IPC (hanno ritirato il premio Mario Scarpa e Alessandro Panico) e SIL Advanced (ha ritirato il premio Gianni Tartari).

Afidamp e il mondo delle istituzioni

L’impegno dell’associazione in questi ultimi anni è stato volto a rinsaldare e costruire rapporti con il mondo delle istituzioni e il mondo accademico, creando un circolo virtuoso intorno al settore del pulito e dell’igiene. La manifestazione veronese è stata l’occasione per presentare il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management, avviato con la Scuola di Management dell’Università degli Studi di Bergamo e per evidenziare i lavori sempre in corso su alcune tematiche di grande interesse per gli operatori del settore. Tra i temi è stato approfondito quello relativo ai nuovi CAM, entrati in vigore a giugno, sottolineando con la partecipazione del Ministero per la Transizione Ecologica, della Regione Veneto e del Comune di Padova, e con il contributo di Paolo Fabbri di Punto3 quale è l’effettivo ambito operativo e anticipando alcune importanti modifiche che saranno portate dall’atteso decreto correttivo.

Marco Belardi, consulente del Ministero per lo sviluppo Economico per la Transizione 4.0, ha invece tenuto una sessione formativa sugli incentivi del Piano Transizione 4.0 rispondendo alle numerose domande dei presenti. Insieme ad Afidamp sta elaborando un position paper che sarà un fondamentale strumento di supporto a tutti i soci.

Tra le novità presentate a ISSA Pulire 2021 il nuovo sportello Legaltech e Cybersecurity, costruito per offrire una consulenza agli associati in merito alla tutela dei propri dati, creato in collaborazione con lo Studio Legale Salmi.

Comunicato stampa