Addetti alle pulizie: ISSA presenta i manuali in italiano

ISSA si dedica allo sviluppo professionale all’interno del settore della pulizia ed eroga corsi di formazione, virtuali e in presenza, per le aziende e i professionisti a tutti i livelli. Offre anche il servizio di formazione personalizzata e di consulenza basati sulle reali esigenze dell’azienda.

Durante la fiera ISSA PULIRE sono stati presentati i due manuali di formazione dell’addetto alle pulizie, base ed avanzato, tradotti in italiano e uno sui tempi di pulizia. Ad erogare i corsi e i manuali di formazione è ISSA PULIRE Network, concessionaria esclusiva di tutta l’attività education e membership di ISSA nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). I due manuali sono stati realizzati dall’ISSA Cleaning Management Institute, fondato nel 1964 il cui obiettivo è educare, certificare e fornire gli strumenti adeguati ai professionisti del settore della pulizia.

I manuali comprendono aspetti metodologici, casi di studio, tecniche di pulizia professionale e rappresentano il primo strumento didattico in lingua italiana per fornire sia a chi si avvicina a questo mestiere che a professionisti di lunga data le competenze e la professionalità necessarie a svolgere il proprio compito, con la consapevolezza di non stare eseguendo un puro esercizio meccanico, ma un lavoro che è essenziale per la salute delle persone, sia che ci si trovi nel luogo di lavoro, in uffici pubblici, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ricettive o, a maggior ragione, in ambito sanitario.

Manuale di formazione dell’addetto alle pulizie, Base

Il manuale di livello base fornisce le competenze primarie dell’addetto alle pulizie e comprende la chimica della pulizia essenziale, i metodi di pulizia professionale e l’uso corretto dell’attrezzatura in base ai diversi ambienti. Si compone di sette lezioni che trattano i seguenti temi: l’ambiente commerciale in cui vengono classificate le diverse tipologie di ambiente e identificati i tipi di sporco generati sia nelle aree esterne che interne al fine di determinare i metodi di pulizia necessari; la chimica della pulizia in cui vengono descritti i detergenti base, le loro proprietà fisiche e i rapporti di diluizione e come utilizzarli in modo sicuro evitando danni alle persone e alla struttura; pulizia di base degli elementi sopra il pavimento, l’addetto imparerà a identificare gli strumenti e le attrezzature da utilizzare e le principali procedure di pulizia; pulizia di base delle superfici dure, in questo capitolo vengono categorizzate le diverse tipologie di pavimentazione dura di cui vengono descritte le specifiche proprietà, le caratteristiche e vengono descritti i macchinari e le attrezzature da utilizzare, così come le procedure di pulizia di base; pulizia di base delle superfici ricoperte di moquette, anche per questo tipo di superficie l’addetto imparerà le principali tecniche di pulizia e come intervenire su diversi tipi di macchie;pulizia di base delle toilette e delle docce: bagni puliti aiutano a proteggere la salute e il morale dei fruitori di un edificio; in questo capitolo gli addetti impareranno le attività di manutenzione dei bagni e delle docce tra cui l’ispezione di wc e orinatoi, la disinfezione dei punti di contatto, la rimozione della spazzatura, il lavaggio e la deodorazione; assistenza clienti. In quest’ultimo capitolo viene affrontato il tema della gestione di eventuali conflitti o problemi che possono sorgere e come il comportamento del personale concorre alla creazione di un ambiente di lavoro soddisfacente per tutti.

Manuale di formazione dell’addetto alle pulizie, Avanzato

Il manuale di livello avanzato approfondisce le tecniche di pulizia dei diversi tipi di superfici con l’utilizzo corretto e in sicurezza di: strumenti, attrezzature e forniture per raggiungere i migliori risultati di pulizia. Le lezioni, anch’esse suddivise in capitoli di approfondimento dell’argomento principale, sono quattro: pulizia avanzata delle superfici dure: in questo capitolo vengono approfonditi gli argomenti contenuti nel manuale base e spiegate le tecniche e procedure di pulizia straordinaria e riparativa, inoltre il capitolo contiene un’utile tabella in cui, per ciascun tipo di pavimentazione, sono riportate le principali problematiche, le possibili cause e soluzioni; pulizia avanzata delle superfici ricoperte di moquette: l’addetto imparerà la composizione e la struttura della moquette, il processo di accumulo dello sporco, l’identificazione e la rimozione dello sporco; pulizia avanzata degli elementi sopra il pavimento: l’addetto imparerà le tecniche di pulizia per finestre e vetri, diversi tipi di soffitti, pareti e lampade nonché a comprendere i rischi associati ai detergenti e quelli associati all’ambiente di lavoro al fine di rispettare le linee guida OSHA (Occupational Safety and Health Administration); disinfezione avanzata: in questo capitolo l’addetto imparerà a comprendere i tipi base di disinfettanti e i processi coinvolti nella disinfezione, a identificare i tre serbatoi primari di agenti patogeni, quali fattori ne influenzano la diffusione e a comprendere la crescita, la riproduzione e il controllo dei germi.

The official ISSA Cleaning Times: i tempi di esecuzione della pulizia professionale

E’ stato inoltre presentato “The official ISSA Cleaning Times” relativo ai tempi di esecuzione della pulizia professionale. Le Rese di pulizia sono il punto di partenza per la preparazione di offerte e preventivi, per stabilire il valore del costo del lavoro e il valore del tempo riferiti alle prestazioni di pulizia richieste e al tempo necessario per completarle.

I tempi di esecuzione della pulizia professionale forniscono campionatura dei tempi di pulizia medi sia per le singole attività di pulizia sia per processi di pulizia.

I tempi indicati in questo libro sono stati elaborati da migliaia di fonti diverse e sono pensati per essere utilizzati come standard per il settore. Le attività, gli strumenti e le rese di pulizia non si evolvono dinamicamente nel tempo: il loro scopo è rappresentare una guida per definire l’offerta ed eseguire una la stima delle attività di pulizia. Studi individuali hanno dimostrato che le organizzazioni che si sono avvalse di questo strumento hanno ottenuto risultati più efficienti.

I manuali l’Official Cleaning Times sono acquistabili nel Book Shop del sito

www.issapulirenetwork.com