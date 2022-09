A Ecomondo 2022 si parla di igiene

“ La Sanificazione e le nuove aspettative di igiene collettiva” alla luce del Covid-19 e nel post-emergenza. È il tema centrale della tavola rotonda organizzata da GSA il 10 novembre a Rimini in occasione di Ecomondo 2022.

Gli anni che ci siamo lasciati alle spalle, il 2020 e il 2021, sono stati caratterizzati da una rapida ascesa di richieste nel settore della pulizia e sanificazione, fondamentale per arginare e combattere la pandemia da Covid-19. Creando delle aspettative molto più alte, anche nel post emergenza.

Appuntamento a Ecomondo con la Tavola rotonda di GSA

Particolarmente attesa, quindi, la tavola rotonda “La sanificazione e le nuove aspettative di igiene collettiva. Come i sistemi pubblico e privato potranno rispondere?”, organizzata da GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali in occasione di Ecomondo 2022 (8-11 novembre). https://www.gsanews.it/terza-pagina/a-ecomondo-la-sanificazione-e-le-nuove-aspettative-di-igiene-collettiva/ . L’appuntamento è dunque a Rimini Fiera (Sala Cedro, Hall Ovest), alle 14.30 di giovedì 10 novembre. Sarà un evento da non perdere, che segnerà un “ponte” importante fra le tematiche tradizionalmente trattate a Ecomondo e il vasto universo delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati e disinfestazione e dei loro clienti.

La “green technology” incontra l’universo del pulito

D’altra parte i tempi sono maturi per questo incontro virtuoso fra la “green tech”, tema tradizionale del save the date riminese, e il mondo del cleaning professionale. A moderare la tavola rotonda sarà Vittorio Serafini, direttore della Fondazione Scuola Nazionale Servizi.

Campionatura per aree geografiche

“Si tratta -illustra- di una campionatura per aree geografiche di alcune gare d’appalto bandite appena prima, durante e dopo la fase acuta della pandemia, ed analizzarle nel dettaglio per verificare se e, nel caso, qual è stato l’impatto del Covid sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni ed, eventualmente, sulla risposta delle imprese”.

Il dibattito

Si entrerà poi nel vivo della discussione con esperti relatori che daranno vita a uno scambio di prospettive e punti di vista ricco e variegato che ricostruirà la filiera della pulizia e disinfestazione professionali. Non sarà trascurato nemmeno il tema, centralissimo in questi mesi, della qualità dell’aria indoor. Interverranno Dino Gramellini, Vicepresidente Aidpi – Associazione Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane, Gregorio Mangano, Presidente AIISA – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, e Andrea Laguardia, Responsabile Pulizie, Servizi Integrati, Fm, Igiene Ambientale, Ristorazione Legacoop Produzione e Servizi.

La rappresentanza dei buyer pubblici

A rappresentare i buyer pubblici del settore sanitario ci sarà Andrea Ferroci, Presidente Are – Associazione Regionale Economi-Provveditori Emilia Romagna – Marche, e per i produttori sentiremo la voce di Stefania Verrienti, Direttore Afidamp, Associazione Fabbricanti e Fornitori Italiani Attrezzature, Macchine, Prodotti e Servizi per la pulizia professionale. Dibatteranno anche il direttore tecnico SNS Grassi e, di nuovo lato imprese, Nicola Burlin, Vicepresidente Fnip – Federazione Nazionale delle Imprese di pulizia, Servizi integrati e Multiservizi.

La fase di emergenza Covid

E’ lo stesso Burlin a dichiarare che quando si parla di emergenza, è necessario rispondere con professionalità: “Tutte le nostre imprese associate hanno agito sia in termini di prevenzione, integrando le normali attività di igiene con prodotti disinfettanti, sia con interventi di bonifica seguito alla presenza di casi accertati di Covid-19.Gli operatori delle squadre specializzate negli interventi di decontaminazione hanno partecipato a corsi di formazione ad hoc, ricevendo informazioni riguardo i rischi, le procedure da attuare, l’impiego di prodotti specifici e l’attenzione scrupolosa verso ogni superficie di contatto. Gettando lo sguardo oltre la fase pandemica, Burlin è convinto che “Un’alta percentuale di clienti, tra cui diverse strutture ospedaliere, case di cura e realtà del mondo sanitario, si è resa conto che, anche in un contesto che possiamo definire post emergenziale, un ambiente sanificato riduce la presenza di altri rischi che normalmente non vengono considerati e che possono incidere sulla salute dei lavoratori.”

L’attenzione resterà alta

“È dunque probabile che la clientela pubblica e privata mantenga alto il livello di prevenzione, assimilando i comportamenti virtuosi degli ultimi due anni e valorizzando le attività di pulizia e sanificazione. E contribuendo ulteriormente all’emersione di un settore che dovrà essere in grado di fornire risposte adeguate”.

Alla chiusura dei lavori

Chiuderà i lavori della tavola rotonda, intorno alle 17, un piacevole cocktail, momento conviviale offerto da GSA, finalmente in presenza e stringendosi le mani.

