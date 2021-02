Slitta ancora Exposanità 2021: ecco le nuove date

Effetto Covid sulle fiere anche nel 2021: Exposanità ha annunciato le nuove date dell’edizione 2021, dopo il primo posticipo causa Coronavirus nel 2020 che aveva visto la fiera slittare ad aprile di quest’anno, ora si hanno le date definitive: si terrà dal 22 al 25 giugno 2021, come sempre a Bologna, in contemporanea con Cosmofarma.

La decisione di posticipare ulteriormente quello che è l’appuntamento italiano per eccellenza dedicato alla salute e alla sanità è legato al criterio prioritario della sicurezza, tanto per gli operatori, quanto per il pubblico, gli espositori, le aziende e gli imprenditori presenti.

“I settori sanitario e sociosanitario vengono da oltre un anno di emergenza; emergenza non ancora del tutto superata. Ci auguriamo che Exposanità di giugno possa chiudere idealmente questa crisi e costituire il momento di apertura di una riflessione non più procrastinabile in fatto di politiche sanitarie ed organizzazione del nostro SSN”, ha commentato Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità.