Servizi Italia conclude il rebranding aziendale

Servizi Italia, tra i leader di mercato nei servizi integrati in ambito sanitario in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco e Singapore – presenta il logo rinnovato e lancia il nuovo sito, a conclusione di un importante percorso di rebranding aziendale che ha riguardato i principali elementi di comunicazione del Gruppo.

Dalla sua fondazione, nel 1986, ad oggi, Servizi Italia è passata dall’essere una semplice lavanderia industriale nella provincia di Parma ad affermarsi come principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, avviando al contempo una forte crescita internazionale e ampliando la propria gamma di servizi dalla sanità all’industria.

Il nuovo logo

Nel corso della sua storia, il logo di Servizi Italia non ha mai subito sostanziali cambiamenti, accompagnando la società in un percorso caratterizzato dai valori distintivi che rappresentano i punti di forza del brand: competenza tecnica, ampia presenza territoriale,

affidabilità, trasparenza e innovazione tecnologica. Oggi la società ha sentito la necessità di comunicare e rinnovare l’immagine aziendale, mantenendo allo stesso tempo saldo il legame con tali caratteristiche che la rendono un partner solido, affidabile e soprattutto riconoscibile.

Le nuove linee di business

Crescendo e consolidandosi, negli anni, Servizi Italia ha sviluppato nuove linee di business che sono state incluse nel processo di rebranding per rappresentare al meglio la diversificazione in atto. È nata così una nuova palette di colori che ben si presta a rappresentare ognuna delle otto linee di business.

Il nuovo sito di Servizi Italia

Nel processo di rebranding dell’immagine aziendale, Servizi Italia ha rinnovato, inoltre, il proprio sito corporate, oggi rinominato www.servizitaliagroup.com e online con uno stile grafico che rispecchia l’immagine di una società moderna, in continua evoluzione ma che ha mantenuto la continuità con la propria storia.

Il nuovo layout, user-friendly, rende la navigazione ancora più lineare, permettendo agli utenti di conoscere ogni aspetto dell’azienda navigando tra le sezioni dedicate ai temi corporate, di investor relations e quelle dedicate a ciascuna delle linee di business e all’ampia offerta di servizi per la sanità e per l’industria.