Igiene ambientale: sanità alla sfida della sostenibilità

A Bologna il 10 aprile un evento promosso da Soligena e organizzato da BioSkills.

E’ prevista per mercoledì 10 aprile 2019, a Bologna (Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2), la giornata di studio e formazione “Igiene ambientale nelle strutture sanitarie: la sfida della sostenibilità”, promossa da Soligena e organizzata da BioSkills con la direzione scientifica del professor Gaetano Privitera, dell’Università di Pisa. L’appuntamento è per le ore 9, con la registrazione dei partecipanti e il caffè di benvenuto.

I lavori partiranno alle 10, con “Progettare l’ospedale sostenibile nella prospettiva di una Economia Circolare”, di Stefano Capolongo (Politecnico di Milano). Alle 10.30 sarà la volta dei CAM – “Criteri Minimi Ambientali per la sanificazione delle strutture sanitarie”, di Gaetano Privitera (Università di Pisa), e poi degli “Ecolabel dei servizi di pulizia”, di Michela Gallo (Università di Genova).

A fine mattinata interverranno Beatrice Casini, Aou Pisa, con “Nuove tecnologie di sanificazione e ecocompatibilità”, e Raffaele Guariniello con “Obblighi e responsabilità penali in materia di sicurezza nelle strutture sanitarie”. Dopo il lunch e l’incontro con le aziende, nel pomeriggio ci sarà spazio per una tavola rotonda e per altri interventi in cui si parlerà di legionella con Maria Luisa Cristina (Università di Genova) e Sergio La Mura (Componente GdL Linee Guida Legionellosi Maggio 2015) e di Problematiche e soluzioni gestionali dei servizi appaltati con Spartaco Mencaroni (Azienda USL Toscana Nordovest).

Alle ore 16.00-16.30 Presentazione della Carta di Bergamo e conclusioni.

http://www.soligena.it/