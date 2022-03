Hagleitner:”Illuminiamo una via per la pace”

Il produttore austriaco di prodotti igienici Hagleitner ha dato una nuova luce al suo stabilimento: il complesso edilizio sulla Pinzgauer Bundesstraße a Zell am See brilla di blu e giallo, sono i colori dell’Ucraina. L’azienda invia lì forniture di soccorso: 3.920 flaconi di disinfettante per le mani e 1.197 litri di detergente multiuso. La spedizione ha lasciato il cancello della fabbrica di Zell am See il 4 marzo 2022, il valore della merce è di 20.500 euro.

Stefanie Hagleitner è un membro della famiglia imprenditoriale: “Illuminiamo una via per la pace. Hagleitner ti invita a condividere questo messaggio: chi può aiutare dovrebbe farlo; ogni contributo conta”.

Hagleitner gestisce l’installazione luminosa presso la sede di Zell am See dal 3 marzo 2022 e la società Friwa-Transporte di Saalfelden am Steinernen Meer porta i soccorsi al confine ucraino a proprie spese.