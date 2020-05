Fra difficoltà e opportunità, la crisi vista dai produttori di macchine

(Tratto da GSA n.4, aprile 2020)

Massimiliano Ruffo, CEO di Fimap e membro del Gruppo di Lavoro “Macchine” di Afidamp, spiega come il mondo delle macchine per la pulizia professionale sta reagendo al lock-down: “Oltre alle difficoltà, la crisi sta mettendo in evidenza il valore dell’igiene per la salute.”

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO