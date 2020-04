Covid-19 è infortunio sul lavoro

Chi si infetta per Coronavirus durante lo svolgimento del proprio lavoro oppure nel tragitto da casa al luogo di lavoro è tutelato dall’INAIL, esattamente come se fosse vittima di infortunio “per causa violenta” – come ha stabilito il Decreto Cura Italia. Tra le categorie di lavoratori sono espressamente citate le pulizie.

In questo documento l’Inail fa chiarezza sulle domande più frequenti:

