Covid-19, Copura parte attiva nel trasporto dei vaccini

Copura,Cooperativa Pulizie Ravenna, prende parte all’imponente operazione logistica messa in atto per consegnare i vaccini per combattere il Covid-19 nell’ambito della Commessa riguardante il trasporto su gomma per l’AUSL della Romagna.

I trasporti prevedono il mantenimento delle fiale a determinate temperature grazie a contenitori appositi e mezzi refrigerati. Per garantire all’AUSL e alla popolazione che sarà sottoposta all’immunoprofilassi la corretta conservazione dei vaccini durante tutto il tragitto si ricorrerà ad un sistema di tracciabilità realizzato da Copura il quale, grazie a sonde di temperatura e ai dati GPS, consentirà di conoscere in ogni istante del viaggio la loro posizione e la temperatura di trasporto.

I primi viaggi effettuati sono andati a buon fine rispettando la catena del freddo, ci auspichiamo che si vada verso l’immunizzazione al virus per la ripresa del nostro Paese.