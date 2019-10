Countdown per l’appuntamento con Forum Sistema Salute

Al Forum Sistema Salute ,con un ricco programma di eventi e iniziative alla stazione Leopolda di Firenze 10,11 ottobre 2019,si guarderà all’innovazione, in tutte le sfumature ed accezioni possibili: progressiva, dirompente, frugale, “reverse”, e, soprattutto, si ricercheranno elementi di riflessione, ambiti di approfondimento e spunti decisionali per risolvere la distanza che tuttora permane tra i benefici possibili e il loro trasferimento nelle pratiche.

In continuità con la convention del management della Sanità Italiana FIASO è un Forum “OPEN”, aperto alla partecipazione e alla condivisione di idee, progetti e strategie per la salute e per lo sviluppo.

La partecipazione al Forum è gratuita con iscrizione.