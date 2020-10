Bonus sanificazione, il credito d’imposta sale dal 15 al 28,3%

Sale la percentuale del bonus sanificazione e DPI. Il provvedimento dell’11 settembre scorso aveva fissato al 15,6423% la misura percentuale del bonus spettante, la legge di conversione del Decreto Agosto invece ha aumentato la percentuale al 28,3%, incrementando le risorse a disposizione (403 milioni di euro in più stanziati) e raggiungendo quasi la metà del valore atteso in principio, il 60%.

Articolo 31, il comma 4 ter:

“Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti”.