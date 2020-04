Assosistema: corretto utilizzo dei guanti monouso

Assosistema Confindustria rappresenta le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, cliniche private.

Nell’enorme sforzo che la Sanità pubblica e privata sta facendo per fermare la diffusione del Coronavirus, non possiamo dimenticare il ruolo centrale che stanno svolgendo le aziende associate ad Assosistema nell’assicurare alti standard di qualità igienica, approvvigionamenti straordinari di biancheria e divise ospedaliere oltre ai kit sterili per le sale operatorie dei nostri ospedali. L’associazione ha realizzato un infografica per un corretto utilizzo dei guanti di protezione monouso.