And the winner is… Dierre!

Ultimamente c’è aria di grande soddisfazione in casa Dierre. Il motivo? Il dealer milanese è stato premiato al Wetrok Award come migliore rivenditore dell’anno. La partnership di Dierre con Wetrok, marchio svizzero di macchinari per le pulizie, è nata due anni fa come sfida e si conferma oggi come progetto in crescita.

A rappresentare Dierre nel corso della tre giorni in Svizzera durante la quale è stato assegnato il premio, conferito sulla base di una speciale classifica, è stata Stefania Re.

“In questi due anni -dicono dall’azienda- il nostro obiettivo è stato riproporre sul mercato un marchio storico che si è rinnovato nella tecnica, nei dettagli e anche nel design. Stiamo creando e formando una rete di distributori, e anche di assistenza, sul territorio italiano e l’interesse per l’innovazione Wetrok è sempre in crescita. A conferma di tutto il nostro impegno , durante la cena annuale che Wetrok organizza con i Partner Internazionali, ci hanno conferito il premio come migliore Partner 2019! Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, siamo una bella squadra e questo è stato vincente. Avanti così! ”.

http://www.dierresrl.com/