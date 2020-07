Rischio legionella, cosa fare dopo la chiusura forzata

(Tratto da GSA n.6, giugno 2020)

Da sempre un problema concreto per gli hotel e le strutture ricettive, la legionella rischia di “approfittare” dei lunghi mesi di stop forzato e scarso utilizzo degli edifici dovuto all’emergenza Covid-19. Per non abbassare la guardia l’ISS ha pubblicato la sintetica “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico ricettive non utilizzati durante la pandemia”, con indicazioni concrete per non farsi trovare impreparati.

