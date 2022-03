Il caro energia nel settore alberghiero

Giovedi 31 marzo, alle ore 16 a Roma, presso la Camera dei Deputati, avrà luogo la conferenza stampa organizzata da Assosistema Confindustria e Confindustria Alberghi sul caro energia nel settore alberghiero: la crisi energetica dopo 2 anni di pandemia, impatti sulle imprese alberghiere e sui servizi.

L’effetto della pandemia sul settore delle lavanderie industriali, strategico per il comparto del turismo, il rincaro dell’energia, del metano e delle altre materie prime e la situazione internazionale inquietante evidenziano uno scenario a tinte fosche. Di qui l’allarme di Assosistema che chiede un intervento politico per cercare una via d’uscita dalla crisi.

Interverranno l’on. Maria Teresa Baldini di Italia Viva, Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria alberghi e Aldo Confalonieri, presidente della sezione Turismo di Assosistema Confindustria.