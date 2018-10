Primo soccorso: nuova guida Inail

La normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) conferisce al primo soccorso un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza. E se è vero, come è vero, che anche nel settore pulizie/ servizi ambientali / multiservizi sono ancora troppi i casi di infortuni sul lavoro, con conseguenze purtroppo anche molto serie, è innegabile che si debba porre particolare attenzione alle problematiche legate alla sicurezza, in termini di conoscenza, gestione e formazione.

In quest’ottica può rivelarsi uno strumento utilissimo la nuova guida Inail “Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, recentemente messa online e disponibile gratuitamente sul sito dell’istituto di previdenza. A dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, come sappiamo, la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre più integrata nel sistema organizzativo aziendale”, scrive Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail. “Tale evoluzione ha permesso di introdurre molti aspetti innovativi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tal senso anche il primo soccorso aziendale deve essere visto non più solo come un intervento di riparazione, ma come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni. Creare un sistema efficace di primo soccorso in azienda significa non solo influire in maniera determinante sull’esito degli infortuni, ma anche contribuire positivamente a costruire ambienti sani e sicuri, aumentando l’assunzione di comportamenti responsabili e migliorando la percezione del rischio da parte dei lavoratori”.

Prendendo spunto dall’attività formativa e di ricerca svolta dagli autori, questo manuale, aggiornato alle più recenti linee guida internazionali ed alla normativa italiana, è stato pensato come strumento didattico a supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori. Pur avendo il manuale una configurazione pratica, esso non si può ritenere sostitutivo di un corso di formazione che preveda delle esercitazioni pratiche, così come definito dall’art. 45 del d.lgs. 81/2008 e dal d.m. salute 388/2003 ed è, quindi, utilizzabile come supporto didattico. La prima parte, che contiene informazioni per l’organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, è rivolta anche ai datori di lavoro ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Segue una seconda parte, più specifica ed operativa, nella quale sono descritte le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a limitare i danni dovuti ad eventi avversi. Nel manuale sono state introdotte anche nozioni utili per poter utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Questo manuale contribuisce alla diffusione di questa cultura nei luoghi di lavoro, attraverso il trasferimento di buone pratiche organizzative e formative dirette ad una gestione più operativa ed efficace dei sistemi di primo soccorso.

La pubblicazione è stata realizzata da DIMEILA, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale di INAIL, a cura del coordinatore scientifico, Bruno Papaleo che figura come autore con Giovanna Cangiano, Sara Calicchia, Mariangela De Rosa e in collaborazione con Laura Marcellini, tutti ricercatori del Dipartimento

Particolarmente interessante è il primo capitolo, dedicato alla “gestione del primo soccorso: dall’organizzazione del primo soccorso alla valutazione del rischio e classificazione aziendale, dalla designazione e nomina degli addetti alla formazione, dalle attrezzature e dispositivi al piano di primo soccorso. Più operativa la seconda parte, nella quale sono dettagliatamente descritte le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a limitare i danni da eventi avversi.

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-primo-soccorso-luoghi-di-lavoro.pdf