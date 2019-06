Nuovi Cam e “Sblocca Cantieri”: cosa cambia per le imprese di pulizia?

Dallo Sblocca cantieri (DL 32/19, di imminente conversione in legge) ai nuovi Cam per la pulizia professionale in avanzata fase di aggiornamento, sono molte le novità normative di attuale interesse per le imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Ecco perché è assolutamente da non perdere la giornata di formazione targata Punto 3 e intitolata “Sblocca Cantieri” e nuovi Cam: cosa cambia per le imprese di pulizia”, prevista a Bologna – Viale della Fiera, 8 – Terza Torre, Regione Emilia-Romagna, Sala Poggioli per giovedì 4 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle 16.45. Il seminario, organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e ART-ER, vede Gsanews in qualità di media partner.

Alla luce delle novità apportate dal cosiddetto “Sblocc Cantieri” e dell’iter di aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi del cleaning professionale, il seminario vuole offrire, alle imprese come alle stazioni appaltanti, un quadro aggiornato degli strumenti di sostenibilità in grado di favorire l’offerta di servizi ad alto contenuto ambientale e di accrescerne la competitività sul mercato. Nello specifico si parlerà di Ecolabel UE del servizio di pulizia, con un focus sulle attività di verifica pre e post assegnazione del marchio, dei vantaggi di registrare EMAS un’impresa di servizi e verranno presentate le bozze dei nuovi CAM del cleaning professionale (civile e sanitario) che andranno ad aggiornare quelli attualmente in vigore.

Sarà dunque un’imperdibile occasione per fare il punto su questi temi con i decisori e le Istituzioni attive in ambito nazionale, regionale e locale: dal Ministero dell’Ambiente all’ISPRA, dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di Bologna. Verranno date indicazioni alle stazioni appaltanti e alle imprese su come applicare i Criteri alla luce degli obblighi stabiliti dall’articolo 34 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

PROGRAMMA



09.30-10.00 Le politiche e gli strumenti di GPP della Regione Emilia Romagna

Patrizia Bianconi– ART-ER, Regione Emilia Romagna

10.00-11.00 La sostenibilità delle offerte tecniche negli appalti di servizi alla luce dello Sblocca Cantieri

Avv. Domenico Gentile e Paolo Fabbri -Punto 3

11.00-11.45 Ecolabel UE per il servizio di pulizia: attività di verifica pre e post assegnazione del marchio

Roberta Alani, Responsabile Ecolabel UE, ISPRA

11.45-12.00 Coffee break

12.00-12.45 I vantaggi di registrare EMAS una impresa di pulizia

Mara D’Amico, Responsabile Emas, ISPRA

12.45-13.15 Question time

13.15-14.30 Pausa pranzo

14.30-15.00 Le Certificazioni Ambientali in Emilia Romagna

Marco Ottolenghi – ART-ER

15.00-15.30 Criteri Ambientali Minimi del servizio di pulizia (civile e sanitario) in vigore

Cesare Buffone – Punto 3

15.30-16.15 Bozza dei nuovi Criteri Ambientali Minimi del servizio di pulizia (civile e sanitario)

Alessandra Mascioli – Ministero dell’Ambiente

16.15-16.45 Question time

Modera Stefano Secco – Punto 3