Appalti e verifica di congruità nei contratti “labour intensive”

Appalti labour intensive: è corretto il comportamento di una stazione appaltante che, in luogo di chiedere chiarimento su ciascuna delle voci di costo, si è concentrata unicamente sul costo del lavoro, che nella fattispecie esaminata rappresentava ben il 93% del totale. Lo ha sancito il Consiglio di Stato, Terza Sezione, nella sentenza n. 1361 del 15 febbraio scorso.

Il caso recentemente esaminato dai giudici di Palazzo Spada riguarda un ricorso proposto da una cooperativa di servizi avverso una Ats in merito ad una procedura ad evidenza pubblica per un servizio “labour intensive” (gestione attività sanitarie, assistenziali e accessorie, ma il fatto è applicabile anche ai servizi di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati).

La questione principale riguarda la verifica di congruità: secondo l’appellante, infatti, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla verifica su tutte le voci di costo, e non esclusivamente sulla voce manodopera, che pure rappresentava, nella fattispecie, ben il 93% del costo totale.

Ed è proprio su tale punto che i giudici amministrativi hanno validato le ragioni del soggetto pubblico appaltante, in linea con la prima decisione del Tar che aveva ribadito come il giudizio di congruità sia oggetto di “discrezionalità tecnica”, sindacabile solo per errore o manifesta ragionevolezza. Ora, tale irragionevolezza non sussiste, in quanto il costo della manodopera copriva più dei 9/10 dei costi complessivi, mentre le altre voci non hanno mostrato indizi di manifesta incongruità.

La motivazione proposta dal ricorrente, dunque, è stata respinta anche dai giudici di Palazzo Spada, secondo i quali il modus operandi adottato dall’amministrazione, che ha scelto di verificare il solo costo della manodopera, ampiamente maggioritario, è pienamente legittimo. D’altra parte è evidente che l’impresa deve porre molta attenzione proprio al costo della manodopera, che una volta di più si è rivelato centrale nella procedura di affidamento e in particolare nella fase di verifica.

Link Sentenza CdS 1361/21