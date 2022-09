We Italia: crescita grazie a servizio e forza del brand

We Italia è un Brand che ormai può definirsi storico : sta infatti festeggiando i suoi primi 10 anni di attività. Lo fa anche con WeWorkshop, che dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Bologna il 3 e 4 ottobre prossimi.

We Italia e i suoi 35 Concessionari hanno concluso il primo semestre 2022 con un forte segnale di crescita. L’incremento del volume d’affari di oltre il 30% non lascia spazio ad alcun dubbio: si tratta chiaramente di un trend positivo che parte prima di tutto da un aumento generale dei colli movimentati, e non semplicemente di un riflesso degli incrementi di listino che, purtroppo, hanno colpito trasversalmente il settore per via della nota situazione internazionale.

Aumenti dei costi di materie prime che, peraltro, è stata in grado di contenere: questo sforzo è stato reso possibile attraverso la stretta collaborazione con i più qualificati produttori nazionali e internazionali, e ha permesso di continuare a proporre in maniera omogenea le soluzioni più convenienti per i clienti su tutto il territorio italiano.

Un’altra decisione strategica, fondamentale per mantenere lo standard di eccellenza nel servizio al cliente e nel rapporto qualità/prezzo, è stata quella di continuare a investire sul proprio Brand. Si tratta di marchi consolidati negli anni e riconosciuti nel settore: prodotti pensati per ogni ambiente ed esigenza.

Le numerose soluzioni di prodotti chimici consentono un’accurata pulizia a tutti i livelli, tra questi le linee We Clean, We Care, la linea Ecolabel We Clean Green, We Mix, la famiglia Fast & Go. Si prosegue con il più recente ampliamento di gamma, le microfibre We Cleaner, mentre per il settore HORECA è stata appositamente studiata la linea cortesia Feel Wellness Eco. Ultima ma non meno importante, l’offerta dei prodotti in carta include i marchi We Soft e We Tissue: carta igienica, bobine, asciugamani intercalati, tovagliato e altro. Realizzate da produttori leader di mercato, queste referenze si contraddistinguono per l’innegabile qualità e convenienza.

https://www.we-italia.it