Verso Interclean Amsterdam 2026: webinar dedicato al mercato italiano

Interclean, la più importante fiera internazionale dedicata al cleaning professionale, di cui GSA è media partner, annuncia un webinar speciale dedicato al mercato italiano in vista dell’edizione Interclean Amsterdam 2026.

Il webinar, aperto a espositori, visitatori, associazioni di settore e stakeholder, rappresenta un momento unico per scoprire in anteprima programmi, opportunità e tendenze legati alla partecipazione italiana alla fiera.

🎯 Perché partecipare

Durante l’incontro verranno presentate le iniziative e gli eventi speciali pensati per valorizzare la presenza delle aziende italiane – sia come espositori che come visitatori – offrendo strumenti concreti per massimizzare la propria esperienza a Interclean.

I partecipanti potranno:

Scoprire le opportunità a disposizione per le aziende italiane .

. Conoscere in anteprima i temi principali e le novità della fiera .

. Approfondire come istituzioni e partner di settore possano supportare il raggiungimento degli obiettivi di business.

il raggiungimento degli obiettivi di business. Valutare i vantaggi della partecipazione come espositore .

. Il nuovo e innovativo Padiglione Experience nella Hall 8

📌 Dettagli del webinar

Data: Lunedì 13 ottobre 2025

Lunedì 13 ottobre 2025 Orario: 11:00 (CET)

11:00 (CET) Partecipazione: gratuita, senza registrazione (Click&Join)

gratuita, registrazione (Click&Join) 🔗 [Clicca qui per partecipare]



Un’occasione imperdibile

Interclean Amsterdam 2026 si conferma il punto di riferimento globale per il cleaning professionale. Questo webinar sarà la porta di accesso per comprendere come le aziende italiane possano sfruttare appieno le occasioni di networking, innovazione e business offerte dalla manifestazione.

“Interclean è la piattaforma internazionale dove si incontrano trend, innovazioni e opportunità di crescita. Con questo webinar vogliamo fornire alle aziende italiane tutti gli strumenti per arrivare preparate e valorizzare al meglio la propria presenza in fiera” – dichiara il team Interclean.

Guarda il video di presentazione



