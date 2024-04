Ultima possibilità di partecipare agli European Cleaning Hygiene Awards

Imprese di servizi di pulizia e igiene, produttori e distributori in tutta Europa hanno solo qualche settimana per inviare le loro candidature agli European Cleaning Hygiene Awards 2024, che riconoscono l’eccellenza e celebrano il successo nell’industria della pulizia professionale. GSA è media partner per l’Italia.

I premi, che sono gli unici premi paneuropei per il settore, chiuderanno le candidature il prossimo 30 aprile. GSA è media partner per l’Italia. Dopo la scadenza, i giudici creeranno una shortlist in vista della tanto attesa serata di premiazione a Lisbona il 3 ottobre 2024. I finalisti saranno annunciati a luglio 2024.

Michelle Marshall, redattrice di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Con solo qualche settimana per inviare la tua candidatura, è il momento di condividere tutti i tuoi successi degli ultimi 12 mesi. I premi sono tutti incentrati sulla celebrazione del successo, quindi se hai lavorato su un progetto o un’iniziativa che merita di essere riconosciuto a livello settoriale, saremmo lieti di accoglierti.”

I premi sono aperti ai fornitori di servizi, produttori e distributori in tutta Europa. Ricordiamo le categorie partecipanti:

Startup dell’anno

Miglior uso di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimento nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente/contrattista

Sostenibilità – miglior pratica

Impegno per la diversità nella forza lavoro

Miglior iniziativa per aumentare il profilo del settore della pulizia

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio per la stella nascente

Lucart Professional ha confermato il suo sostegno all’evento come sponsor principale per i prossimi tre anni, dimostrando così la fiducia nell’evento leader del settore.

Le categorie, i criteri e il modulo di candidatura possono essere trovati sul sito web dei premi: www.echawards.com. Puoi anche seguire i premi su X (precedentemente Twitter) @ECH_Awards e #ECHA24 e tramite la pagina LinkedIn di European Cleaning Journal.