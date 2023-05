sicurezza sul lavoro: Coopservice premia i dipendenti

Sicurezza sul lavoro: Coopservice ha premiato un gruppo di dipendenti, provenienti da tutta Italia, che lavorano nei cantieri che hanno ottenuto le migliori performance in termini di sicurezza sul lavoro, riduzione del numero degli infortuni e completo assolvimento degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria.

Dodici i cantieri premiati da Nord a Sud e nei quali Coopservice eroga servizi di cleaning, moving, security, facility & energy management con il proprio personale e la propria organizzazione.

La premiazione è avvenuta nell’ambito del Convegno “La Sicurezza che crea Valore”, giunto alla sua seconda edizione, al quale hanno partecipato circa 200 tra addetti e dirigenti della cooperativa. L’evento conclude il percorso di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della sicurezza iniziato a marzo e culminato nella Safety Week 2023 organizzata per celebrare la Giornata mondiale della salute e della sicurezza, che si celebra ogni anno il 28 aprile.

In questo periodo si sono svolti incontri informativi in più di 150 cantieri e con più di 1.500 persone coinvolte, allo scopo di condividere conoscenze e metodologie sulla sicurezza comportamentale e sull’analisi delle cause radice degli incidenti.

Sono stati premiati con un attestato di merito anche i 15 vincitori della Safety Week Challenge, un’avvincente sfida a quiz alla quale hanno partecipato migliaia di dipendenti della cooperativa che hanno così potuto mettere alla prova le proprie conoscenze delle normative e dei comportamenti sicuri e corretti per ridurre i rischi e prevenire gli infortuni.

Le azioni messe in campo da Coopservice hanno portato a ridurre l’indice di frequenza degli infortuni dal 29,8 del 2018 al 22 del primo trimestre 2023 (-26%), mentre l’indice di gravità è diminuito dallo 0,95 del 2018 allo 0,35 del primo trimestre 2023 (-63%). Risultati frutto di un costante impegno collettivo per la progressiva riduzione degli infortuni.

Nel 2022 e primi tre mesi del 2023 sono state formate in tema di sicurezza sul lavoro oltre 14.500 persone, per un totale di oltre 85.200 ore di formazione erogate.

www.coopservice.it