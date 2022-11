Sanità, GSN al Forum Risk Management

GSN, società di servizi operante su tutto il territorio nazionale, dichiara attraverso il socio Marrone: «Sfruttare le opportunità del PNRR per una sanità efficiente, moderna e vicina ai cittadini»

«Il Forum Risk Management è stata un’occasione di dialogo e confronto fondamentale per entrare in contatto con stakeholders del settore e aziende impegnate come noi nella logistica integrata sanitaria». Lo dichiara Francesco Marrone, socio di GSN srl – società di servizi operante su tutto il territorio nazionale – a margine del 17° Forum Risk Management di Arezzo, che si è chiuso il 25 novembre scorso e in cui l’azienda è stata impegnata in questi giorni.

«Coerentemente col tema dell’edizione 2022, ‘La Sanità di oggi e Domani’, è stato dato ampio spazio ai temi della sesta missione del PNRR, quella relativa agli investimenti in Sanità: innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale e ancora, reti di prossimità, telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e riduzione del rischio clinico sono stati elementi centrali della manifestazione. Siamo convinti – aggiunge Marrone – che le opportunità del PNRR per migliorare l’efficienza dell’intero sistema logistico dei prodotti sanitari siano un grande banco di prova per il nostro Paese.

Parlando di logistica sanitaria, non si può prescindere dalla visione del sistema sanitario nel suo complesso, e da questo partire per efficientare ogni anello della catena. Il PNRR ha destinato 19,7 miliardi per rivedere i processi di cura e ottenere un più efficace collegamento tra ricerca, analisi dei dati e programmazione delle attività. Innovazione e digitalizzazione sono dunque il cardine di una nuova strategia che consenta al Paese di migliorare i propri standard.

Le realtà con cui ci siamo relazionati mi rendono molto fiducioso sul futuro della logistica sanitaria, ritengo che le risorse del PNRR saranno decisive e ci consentiranno di apportare migliorie concrete alla filiera e soprattutto, di offrire un servizio sempre migliore ai cittadini», conclude.

