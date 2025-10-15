Proposta di legge sulla qualità dell’aria indoor e salute pubblica

La conferenza stampa di presentazione della proposta di legge nazionale sulla qualità dell’aria indoor e la disciplina dell’igiene degli impianti di trattamento dell’aria si terrà martedì 21 ottobre alle ore 15:00, nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica.

Un nuovo approccio alla qualità dell’aria indoor

La proposta legislativa rappresenta un cambio di paradigma: dall’attuale sistema frammentario a un modello organico basato su prevenzione, controllo e ispezioni tecniche periodiche. L’obiettivo è garantire aria più salubre negli ambienti chiusi, ridurre i rischi per la salute pubblica e razionalizzare l’uso delle risorse economiche. Partendo dalle disposizioni già previste dal D.Lgs. 81/2008, la nuova normativa dettaglia in modo più puntuale gli obblighi relativi agli impianti di climatizzazione e ventilazione, alla luce delle evidenze scientifiche emerse durante la pandemia da COVID-19.

Il problema: qualità dell’aria e salute pubblica

• Trascorriamo oltre il 90% della vita in ambienti chiusi.

• Secondo l’Osservatorio sulla Qualità dell’Aria Indoor (Università Milano-Bicocca e

Università Bocconi, 2023-2024), l’impatto economico dell’inquinamento indoor incide fino

al 5,22% del PIL italiano.

• Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) hanno un’incidenza tra il 6,7 e il 10,4% negli

ospedali italiani, con tassi di mortalità fino al 38,4% e un costo stimato in Europa di oltre 5,5 miliardi di euro.

La proposta normativa: elementi innovativi

1. Controlli mirati e periodici – obbligatorietà di ispezioni periodiche di sorveglianza degli

impianti con azioni correttive di sanificazione quando necessarie.

2. Procedure standardizzate e verificabili – metodologie validate scientificamente e

parametri oggettivi.

3. Formazione di personale qualificato – categorie professionali dedicate ed elenchi regionali certificati.

5. Sistema di vigilanza efficace – controlli documentali e ispezioni tecniche in caso di

segnalazioni.

Programma della conferenza stampa

Interverranno:

Gian Marco Centinaio , Vicepresidente del Senato della Repubblica,

, Vicepresidente del Senato della Repubblica, Gregorio Mangano , Presidente AIISA e CEO Techno One,

, Presidente AIISA e CEO Techno One, Andrea Casa , Presidente Emerito AIISA e CEO Alisea,

, Presidente Emerito AIISA e CEO Alisea, Gaetano Settimo , Coordinatore del Gruppo di studio nazionale sull’inquinamento indoor dell’Istituto Superiore di Sanità,

, Coordinatore del Gruppo di studio nazionale sull’inquinamento indoor dell’Istituto Superiore di Sanità, Susanna Dorigoni, Responsabile dell’Osservatorio sulla Qualità dell’Aria Indoor (Università Bocconi e Università Bicocca).

I lavori saranno moderati dal giornalista Mattia Iovane (Rai, Il Mattino).

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it oppure sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.