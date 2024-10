Professional cleaning: strategie di marketing e innovazione

Professional cleaning: AFIDAMP, in un webinar il 14 ottobre prossimo, dalle ore 11 alle 13, spiega come implementare soluzioni efficaci di marketing B2B.

Nel settore del Professional Cleaning, è fondamentale sviluppare una strategia di marketing B2B o di vendita diretta che permetta di costruire un brand distintivo, integrando innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale per ottimizzare le relazioni e l’assistenza ai clienti. Trasformare l’offerta da semplice fornitore a consulente consente di valorizzare l’expertise e il supporto, aumentando il valore percepito.

Esempi di successo dimostrano come un approccio consulenziale, unito a una forte strategia di branding e digitalizzazione, possa generare un vantaggio competitivo e favorire la crescita nel mercato. In questo contesto, la sinergia tra branding, digitalizzazione e consulenza si rivela cruciale per far crescere, valorizzare e proteggere la propria quota di mercato in un contesto globale altamente competitivo.

PROGRAMMA

Strategie di Marketing B2B nel Professional Cleaning

Gestione del marketing B2B: principi chiave

Gli elementi di un brand riconoscibile

Approcci strategici per brand e private label, come bilanciare le due realtà.

Ottimizzazione della strategia di gestione per la fidelizzazione e lo sviluppo della clientela

Digitalizzazione nel B2B: Innovazioni Tecnologiche

Sfruttare le opportunità dei cambiamenti tecnologici dei prodotti

Strumenti digitali di supporto alle vendite e all’assistenza tecnica: AI e assistenti virtuali

Integrazione della digitalizzazione per risultati avere un vantaggio competitivo

Da Fornitore a Consulente, Differenziarsi nella vendita diretta come specialisti del cleaning

Trasformazione dell’offerta in consulenza di vendita

Differenziazione attraverso esperienza e supporto, come distinguersi

Esempi pratici di successo

Casi Pratici di Successo nel B2B



Il webinar è gratuito per gli Associati AFIDAMP. Se non sei un associato e vuoi partecipare scrivi a info@afidamp.it

*La partecipazione al webinar è riservata ai dipendenti delle aziende di produzione e distribuzione (sono esclusi consulenti, laboratori e stampa).