“Product of the Year ISSA PULIRE 2023” : i candidati

Product of the Year è un premio che, giunto alla sua terza edizione, ha ricevuto consensi sia tra le aziende italiane che estere.

Sono 22 i selezionati per la terza edizione del Premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2023”, il Premio che gli organizzatori della fiera internazionale di ISSA PULIRE 2023 hanno pensato per riconoscere l’attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale e l’efficacia dei prodotti immessi sul mercato.

Il vincitore e i finalisti saranno proclamati da una Giuria Internazionale durante il primo giorno di manifestazione, 9 maggio, nell’ISSA PULIRE Lab situato nel Pad.8

I prodotti appartengono a 18 aziende – italiane ed estere – che partecipano alla manifestazione ISSA PULIRE 2023 in qualità di espositori e co-espositori.

La terza edizione del nuovo premio ha attirato l’attenzione di tutte le merceologie, prodotti candidati sono infatti Macchine, Robot, Attrezzature e Prodotti chimici, Prodotti consumabili, Servizi Informatici e Componenti. Tutti i prodotti sono visibili sul sito di manifestazione nella sezione Prodotti Candidati.

Fanno parte della Giuria internazionale, che decreterà il vincitore: Cassia Almeida Executive Superintendent di FACOP; Tibor Ritz, Cleaning Expert; Brant Insero, Senior Director of Education, Training, Certification & Standards di ISSA; Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network; Enrico Libera Direttore di Scuola Nazionale Servizi.

Ecco l’elenco delle aziende con i prodotti canditati

ARCORA International GmbH ECO-LINE 2IN1 MICROFIBER CLOTH Bottoni srl KALIBRA C.A-L. ITALIA SRL BUBBLEFLUSH Ultrasonic Toilet Cleaner Copyr S.p.A. Compagnia del Piretro NEBULO EVO BATTERIA Disitek Disitek Air Tri-O2 ENVU Envu Digital Pest Management Essity Tork Biobased Heavy Duty Cleaning Cloth Hagleitner Hygiene International GmbH XIBU 2WIPE hybrid IDROBASE GROUP Tempesta Carrellato Industrie Celtex spa Megamini E-Control Hand Towel LIMTRADE SRL LIMOP GREEN AND DRY SISTEM FOR CLEANING

LIONSBOT R3 SCRUB Makita SpA DRC300Z HEPA – Cordless Robot Cleaner 18V Nilfisk Spa VHB 436 Battery Powered Industrial Vacuum Sofidel SpA Simplify – Papernet’s first carbon neutral range of products SOLIGENA Clean&Care System Soligena SOLIGENA TIME2CLEAN Sutter Industries spa ONDA SPRAY Unger Germany GmbH Window Cleaning Bucket 12l Unger Germany GmbH nLITE® Angle Brush Vileda Professional Sistema Swep Pro WERNER & MERTZ PROFESSIONAL 3R transparent trigger

Tutti i prodotti sono visibili sul sito di manifestazione nella sezione Prodotti Candidati.

Fanno parte della Giuria internazionale, che decreterà il vincitore: Cassia Almeida Executive Superintendent di FACOP; Tibor Ritz, Cleaning Expert; Brant Insero, Senior Director of Education, Training, Certification & Standards di ISSA; Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network; Enrico Libera Direttore di Scuola Nazionale Servizi.