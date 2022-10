Premio Ecolabel UE 2022: ecco i premiati

L’Ecolabel EU ha festeggiato il trentennale del marchio, durante un convegno celebrativo a Roma il 14 ottobre scorso, e premiato le aziende italiane virtuose che hanno partecipato alla V Edizione del Premio Ecolabel italiano, organizzato dal Servizio Certificazioni Ambientali di ISPRA Sezione Ecolabel e dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit.

I numeri delle licenze italiane

Unanime il riconoscimento al marchio europeo, efficace garanzia contro il greenwashing, a cui si sono affidate le aziende italiane nel certificare i loro prodotti e servizi, scelti con fiducia dai consumatori responsabili. I numeri delle licenze italiane attualmente in vigore (350) e dei prodotti e servizi certificati (oltre 12.000) attestano infatti un ottimo risultato, posizionando l’Italia, in base alle recentissime statistiche comunicate in diretta streaming da Bruxelles, pubblicate proprio il 14 ottobre, al primo posto insieme alla Germania con il 16% di licenze in vigore e al secondo posto dopo la Spagna con il 14% dei prodotti europei certificati.

Dalle statistiche presentate da Domenico Zuccaro della sezione Ecolabel e Coordinatore del Competent Bodies Forum Europeo, emerge che il maggior numero di licenze è detenuto dai servizi di pulizia che hanno beneficiato della obbligatorietà del GPP intervenuta nel 2016.

Il gruppo di prodotti certificati che si attesta al primo posto in Italia è quello del tessuto carta e prodotti in tessuto carta, seguito dai tessili e dalla detergenza. Di seguito si riportano i nomi dei premiate e le relative motivazioni.

Vincitori per i Prodotti:

Sutter Industries S.p.A.(Grande impresa)

Interchem Italia srl (PMI)

I.C.E.FOR S.p.A. (PMI)

Falpi srl (PMI)

De Fazio (Microimpresa)

Menzione per i Prodotti:

Lucart S.p.A (Grande impresa)

TTS cleaning srl (PMI)

Kroll (PMI)

Vincitore per i Servizi

Markas srl (Grande impresa)

La Pulita & Service scarl (PMI)

Menzione per i servizi

L’Ambiente srl (PMI)