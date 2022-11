PFE ottiene la certificazione Bureau Veritas per la parità di genere

PFE ha nel suo DNA inclusione e parità di opportunità, riflesso di un modello imprenditoriale che incoraggia sostenibilità e responsabilità sociale, attenzione alle persone, cultura diffusa di diversità ed integrazione.

Bureau Veritas, l’ente leader al mondo nei processi di valutazione ed analisi degli standard di qualità negli ambienti di lavoro, ha riconosciuto a PFE la prestigiosa certificazione UNI PdR 125:2022 per il Sistema di Gestione per la Parità di Genere e per le misure promosse dall’azienda per garantirne i massimi livelli nel contesto lavorativo.

Prendendo a riferimento sia i ruoli manageriali e impiegatizi, sia quelli operativi e di lavoro sul campo, l’azienda è per il 65% composta da donne: una forza straordinaria, che contribuisce in massima parte alla crescita sostenibile dell’ impresa.

La certificazione ha valutato parametri e best practice dell’azienda quali: attenzione al bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, equità nelle politiche retributive, rispetto di procedure rigorose di parità e trasparenza nei processi di selezione del personale e sviluppo di carriera, agevolazioni per le famiglie e progetti dedicati al reinserimento lavorativo dalla maternità, campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, formazione e benefit.

“Crediamo nelle competenze e nel valore della meritocrazia”, ha dichiarato Maria Costa, Chief Human Resources Officer di PFE. “Non dovrebbero essere prerogative eccezionali, ma procedure implicite per ogni azienda responsabile, che abbia a cuore la propria crescita e quella delle sue persone. Non saremmo interpreti di un approccio di business vincente se non fossimo prima di tutto leader di relazioni, di attenzione ai bisogni dell’altro e di sostegno e sostenibilità collettivi, verso le donne e tutte le categorie in qualsiasi modo svantaggiate”.

PFE dal 2006 è inoltre società certificata SA 8000, la più ampia certificazione sulle attività di responsabilità sociale d’impresa, in tutte le sue declinazioni.

