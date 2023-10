Parasitec Parigi 2023

Parasitec, la fiera internazionale delle tecnologie per il controllo delle specie infestanti e parassitarie si svolgerà a Parigi il 25 e 26 ottobre 2023.

Nel 2021, più di 2.700 visitatori hanno partecipato al Paris Event Center, rafforzando così Parasitec Paris nella sua posizione di fiera leader in Europa per le tecnologie per il controllo delle specie nocive e parassitarie.

Quest’anno, per la sua 20a edizione, la location è nuova e più grande, il Parc Floral de Paris. Laboratori, formulatori e produttori specializzati in rappresentanza di circa 30 nazionalità vi aspettano su un’area espositiva di 5.375 m² per questa edizione 2023.

Ma non è tutto: la manifestazione ospiterà 16 conferenze e 20 relatori in due giorni e, tra i veri argomenti in programma, si affronterà l’emergenza bed bugs in Francia, tema di estrema attualità che si sta configurando come emergenza nazionale.

Parasitec è il luogo dove incontrarsi e confrontarsi con i principali esperti del settore scoprendo le ultime novità dell’offerta più completa sul mercato.

https://france.parasitec.org/fr