Navest inaugura la nuova sede a Milano

Navest ha inaugurato il suo nuovo headquarter a Milano: uno spazio moderno, caratterizzato da uffici funzionali e accoglienti, concepito per riunire in un unico polo direzionale tutte le società del Gruppo.

La struttura rappresenta un simbolo concreto del dinamismo e della visione proiettata al futuro di Navest, che solo un anno fa ha avviato un ambizioso percorso di crescita per consolidare la propria leadership nel settore del Global Service e Facility Management.

Per festeggiare questo importante traguardo, il Gruppo ha organizzato un evento inaugurale, aprendo le porte dei nuovi uffici ai suoi principali stakeholder. Un momento di incontro e condivisione, in cui istituzioni, partner e dipendenti hanno potuto condividere l’entusiasmo e la determinazione che accompagnano questo nuovo capitolo nello sviluppo di Navest che, forte di oltre 35 anni di attività, oggi riunisce società altamente specializzate come Pfe, Ihs, Naren, Clean Service e SUBwAIR, per un totale di oltre 6.000 collaboratori attivi su tutto il territorio nazionale.

“Oggi celebriamo una tappa significativa del percorso che abbiamo intrapreso circa un anno fa, con l’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato Catia Tomasetti, Presidente di Navest. Allora abbiamo scelto di accogliere una sfida impegnativa, che ci poneva davanti obiettivi ambiziosi: consolidare in Navest il perimetro di aziende relativo al Facility Management e, al contempo, avviare un progetto di crescita che proiettasse il Gruppo verso il futuro, posizionandolo ai vertici del settore. Un percorso che oggi si conferma solido e promettente, anche perché fondato sulla condivisione di valori e principi, tra cui la centralità delle persone e la volontà di promuovere una crescita autenticamente sostenibile, guidata dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

“Giorno dopo giorno Navest cresce, integrando nuove competenze, aziende ma, soprattutto, persone, vero cuore pulsante del nostro Gruppo – ha aggiunto Giuseppe Alesso, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Navest. Grazie alla professionalità, alla dedizione e alla passione di ciascun collaboratore quest’anno abbiamo raggiunto importanti traguardi, registrando risultati positivi, e avanzando quindi con decisione verso l’obiettivo stabilito dal nostro Piano Industriale: raggiungere i 250 milioni di ricavi entro il 2027. È proprio questo forte impegno collettivo che ci distingue oggi come uno dei pochi player nazionali con società altamente specializzate e competenze verticali, in grado di offrire un know-how unico che abbraccia l’intero spettro dei servizi di Global Service”.

“La nuova sede rappresenta un segnale tangibile del progetto di sviluppo che stiamo portando avanti – ha concluso Lorenzo Mattioli, membro del Consiglio di Amministrazione di Navest. Un progetto che va oltre la sola crescita dimensionale ma che punta a creare un modello unico, capace di coniugare efficienza operativa, innovazione e sostenibilità, offrendo soluzioni in grado di rispondere alle esigenze del presente e di anticipare quelle del futuro”.