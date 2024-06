Nasce APICS – L’Associazione dei Professionisti Italiani del Cleaning e della Sanificazione

Un elenco di professionisti del cleaning, per garantire a chi opera nelle gare pubbliche e alla pubblica amministrazione, la consulenza di professionisti preparati e selezionati.

Tra i primi a entrare nella neonata associazione anche AFIDAMP, Scuola Nazionale Servizi e Studio Legale Brugnoletti, nominati soci onorari.

È stata costituita ieri a Milano la nuova associazione APICS – Associazione dei Professionisti Italiani del Cleaning e della Sanificazione, nata con l’obiettivo di riunire i migliori professionisti del mondo del Cleaning e dell’igiene, per facilitarne la loro identificazione ed offrire maggiori garanzie a chi opera nel settore pubblico o privato, di potersi affidare a dei professionisti preparati.

Il progetto del nuovo organismo nasce da un’idea di Gianni Tartari, consigliere del Comitato Esecutivo della sezione distributori di AFIDAMP e professionista del settore del Cleaning, che ispirato dall’emanazione del Nuovo Codice in materia di appalti pubblici del 31 marzo 2023, intravvede interessanti possibilità di sviluppo associativo. Infatti, fra le varie novità del nuovo codice, vi è la ridefinizione del ruolo del RUP (Responsabile Unico di Progetto), che ora diventa figura cardine dell’appalto ed è investito della responsabilità di ottenere il “Risultato”, come da art.1 d.lgs36/2023. Per facilitare il RUP nel conseguimento del suo obbiettivo, il nuovo codice prevede alcuni aiuti a sua disposizione, fra i quali la possibilità di avvalersi della consulenza di professionisti competenti. Da qui la proposta di Tartari al Consiglio Direttivo di AFIDAMP, di costituire una nuova associazione che valorizzasse la figura del Professionista Esperto del Cleaning (PEC), perché diventi figura di riferimento del RUP, quale consulente nelle gare d’appalto dedicate al settore della pulizia. AFIDAMP, ritenendo di grande interesse la proposta di Tartari, lo ha incaricato di sviluppare il progetto. Ha avuto così inizio l’iter costitutivo dell’Associazione Professionisti Italiani Cleaning e Sanificazione – A.P.I.C.S. – che, con l’atto notarile siglato oggi, entra finalmente nella sua fase operativa. Fondazione Scuola Nazionale Servizi e lo Studio Legale Brugnoletti, partner entusiasti fin dalla fase iniziale, sono entrati come soci onorari. Venti i soci fondatori, tra professionisti e associazioni, che hanno accettato con grande entusiasmo la proposta di Tartari.

Nominato dai soci fondatori anche il Consiglio Direttivo, che ha poi eletto il proprio Presidente, Gianni Tartari, quale ideatore del nuovo progetto. Ad affiancarlo: Andrea Loro Piana, vicepresidente; Stefania Verrienti, segretario; Francesco Bertini, tesoriere; Barbara Bottoni e Matteo Marino rappresentanti AFIDAMP; Vittorio Serafini, rappresentante Scuola Nazionale Servizi; Massimiliano Brugnoletti, rappresentante Studio Legale Brugnoletti; Alessandro Panico, Roberto Galli e Virna Re consiglieri.

Obiettivo principale del nuovo organismo sarà promuovere l’elenco degli associati Professionisti Esperti del Cleaning (PEC), diffondere la cultura dell’Igiene e della Sanificazione sia presso la Pubblica Amministrazione che presso le associazioni di categoria e le imprese private, favorendo iniziative di qualsiasi genere, finalizzate a sensibilizzare Istituzioni, mercato e opinione pubblica sull’importanza dell’Igiene, del Cleaning e della Sanificazione, con precipua attenzione alla tutela dei cittadini, degli utenti e del mercato in generale.

I soci sono prevalentemente persone fisiche ma possono fare parte dell’associazione anche persone giuridiche quali: imprese operanti sul territorio nazionale e/o internazionale, studi professionali, associazioni, enti, fondazioni, istituti pubblici e/o privati che operino nel campo della pulizia e della sanificazione professionale e/o che ne condividano gli scopi e gli interessi.

APICS si occuperà di selezionare, formare e aggiornare i migliori esperti del settore, raggruppandoli poi in un unico Elenco, per facilitare il mercato ad individuare questa fondamentale figura professionale. L’Elenco è creato, gestito, governato e controllato dal consiglio direttivo APICS, che garantisce l’operato dei singoli, attuando controlli continui. Inoltre, l’associazione si pone l’importante obiettivo di far riconoscere l’Elenco dei PEC dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), dal CSLLPP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico).

“È stata un’avventura entusiasmante – commenta Gianni Tartari – ed estenuante, progettare e organizzare un’associazione di professionisti dal nulla, ma sono veramente orgoglioso del risultato. Qualcosa che in realtà, non avrei mai potuto nemmeno immaginare, senza l’aiuto dei miei preziosi compagni di viaggio, che ringrazio veramente dal profondo del cuore, tutti, nessuno escluso. Ora, si apre per noi la vera sfida: dobbiamo far crescere e far conoscere l’associazione alla Pubbliche Amministrazioni e al mercato privato, progettando e avviando il prima possibile, i corsi di formazione per i PEC, così che i nostri Professionisti, possano diffondere e promuovere la cultura del pulito e dell’igiene a beneficio di tutta la collettività”.